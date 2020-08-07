قبعات دائرية لإطلالة عصرية لافتة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:42 صباحاً - برزت الكثير من موديلات الإكسسوارات على منصات عروض الأزياء لصيف 2020، وأصبحت ضمن أهم اتجاهات صيحات الموضة، ومن أكثر القطع انتشاراً التي لم يخلُ منها كل عرض هي القبعات الدائرية.



أشكال مختلفة

غوتشي Gucci

لا شكّ أن موديلات وتصاميم القبعات الدائرية ظهرت بأشكال مختلفة منها الملوّن، المخرّم والكلاسيكي... ولن تكتمل الإطلالة على الشاطئ دون اختيار قبعة القشّ المناسبة لها؛ لأنها باتت ضرورية للأناقة وللحماية من أشعة الشمس الحارقة في الوقت نفسه.

إذا كانت الفتاة أو السيدة تفضل قبعة القشّ الكلاسيكية أو الملوّنة أو تلك التي تحمل كلمات ذات معنى معبّر، فهي عملية بامتياز سواء ارتدتها على الشاطئ أو نسّقتها مع إطلالات الصيف، وقد تحبّذ السيدة تزيينها بأشكال عديدة لتناسب طلّتها.

أهم ما يميّز القبعات الدائرية لصيف 2020، أنها تتوفّر بأحجام كثيرة وجميعها يمكن تنسيقها مع الملابس بالشكل الذي يروق لكل فتاة أو سيدة، فقط من خلال التركيز عند اختيار قبعتها أن تكون بأحد ألوان الملابس التي ترتديها، أو بالإمكان أيضاً اختيارها باللون البيج كلون محايد لتتناسب مع اللوك الخاص بها دون أن تشعر بكثرة الألوان في طلّتها.

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تنسيق دون شروط

كلوي Chloé

إن تنسيق القبعات الدائرية مع الملابس لا يشترط أي شيء، فهي تتناسب مع جميع صيحات ملابس الصيف من فساتين قصيرة وطويلة، جمبسوت، شورت، توب قصير وكذلك سراويل الجينز... فالقبعة هي قطعة الملابس التي لا تزول في أي موسم؛ لأنها لا حدود لتصاميها من رسمية، كلاسيكية أو رياضية ... كل هذه الموديلات تضفي على الإطلالة بصمة مستحدثة وجديدة مهما كان نوع الملابس.

تناسب القبعة الرياضية أو الـ Cascette المفتوحة عند الرأس لاعبات التنس، لكنها لا حدود لاستخدامها مهما كانت هواية ونشاط الفتاة أو السيدة، فهي تبرز بألوانها العديدة منها المعدنية التي تنسجم مع الزي العصري أو سروال الجينز، خاصة وأن هذا اللون ليس حكراً فقط على الملابس الرياضية.

أما القبعة القشّ فمن المعروف أنها قديمة جداً ولا تزال حتى يومنا هذا تلقى رواجاً كبيراً بفضل تصاميمها المختلفة التي تتلاءم مع مشاوير البحر أو تلك المحدّدة في الهواء الطلق، مهما كان حجمها صغيراً أو كبيراً مع رباط الساتان الذي يضفي جمالاً واضحاً عليها.

يجب ألا ننسى القبعة العصرية بألوانها وقصّاتها المختلفة التي تنسجم مع كل أنواع الملابس العصرية خلال هذا الصيف، بالإضافة إلى القبعة التي تشبه ربطة الرأس بألوانها الصيفية الصارخة والجميلة، والتي تتطلّب جرأة كبيرة من التي ترتديها.

وأخيراً، تبرز القبعات الرسمية الكبيرة التي تتطلّب زيّاً رسمياً يليق بالمناسبة وبأسلوب كل فتاة وسيدة.



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