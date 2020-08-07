- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:42 صباحاً - تهتم إسراء عثمان بمجال الموضة والأزياء، ومنها تطل بإطلالات عصرية وشبابية أنيقة للمحجبات، إليكِ أبرز خياراتها المناسبة للحجر المنزلي ولفصل الربيع.
أزياء مريحة للحجر
لأزياء مريحة مناسبة للحجر، اختارت إسراء بنطالًا ومعطفًا قطنيين باللون الرمادي مع بلوزة بيضاء، ونسقت بنطالًا وبلوفر من علامة أديداس باللون الأسود المزيّن بالأبيض، وتأنقت ببنطال أسود مع معطف فوشيا، وتأنقت ببنطال رمادي مع بلوفر كحلي ومعطف أحمر.
إطلالات الجينز واللون الأسود
اعتمدت إسراء في تنسيقاتها على إطلالات القطع السوداء مع معاطف الجينز، كبنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع معطف جينز، وأطلّت بفستان أسود مع معطف من الجينز وحجاب ربيعي مليء بالزهور الملونة.
خيارات شبابية للربيع
تتميز أزياء الربيع بالخفة والألوان الفاتحة، ومن أبرز ما ارتدته إسراء قميص من الكاروهات الحمراء مع بلوزة بيضاء وبنطال جينز، وتزيّنت ببنطال ومعطف يكسوهما اللون الزهري مع بلوزة صفراء وحجاب سماوي، ولإطلالة ربيعية بامتياز؛ اختارت فستانًا سماويًّا مع بلوزة بيضاء وحقيبة وردية وحجاب باللونين الزهري والسماوي، كما ظهرت ببنطال جيشي مع بلوزة بيضاء، وتجملت ببنطال الجينز مع بلوزة بيج ومعطف بنيّ.
كانت هذه تفاصيل خبر أزياء مريحة وأخرى ربيعية للمحجبات من وحي إسراء عثمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.