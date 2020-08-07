قفاطين خليجية موضة ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:42 صباحاً - تحرص دور الأزياء على تصميم الكثير من القفاطين الخليجية في كل موسم، فهو قطعة لا غِنَى عنها لأناقتك، وفي عام ٢٠٢٠ صممت دور الأزياء الكثير من القفاطين المميزة التي استوحيناها لكِ اليوم لتظهري بإطلالة مميزة وأنيقة في مختلف مناسباتك.



قفطان بحزام عريض

قفطان بحزام عريض



إن كنتِ من محبات ارتداء القفاطين في المناسبات البسيطة أو الجمعات العائلية، يمكنك اختيار القفطان ذي الحزام العريض المصمم بطريقة عصرية، واخترنا لكِ عزيزتي قفطانًا أزرقَ بدرجة النيلي الساطع المصمم بخطوط عريضة بيضاء وحزام عريض مميز، وآخر مشابهًا له باللون البنفسجي اللامع بدرجة الباستيل المزين بالأبيض بتصميم يناسب الأعمار كافة.

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قفطان بحزام ناعم

قفطان بحزام ناعم



للقفاطين المصممة بموديل ناعم يمكنكِ ارتداء قفطان خليجي مصمم بقماش بني مرسوم بالأبيض ومطرز من الأطراف بالذهبي بطريقة أنيقة، أو قفطان بنفسجي مرسوم بالزهور البيج مع فستان زهري من قماش الساتان لإطلالة أنثوية، أو الظهور بقفطان زهري مصمم بأكمام مموجة وواسعة ومطرز بالأبيض في الجزء العلوي والخصر لإطلالة ناعمة مميزة، واخترنا لكِ أيضًا قفطانًا خليجيًّا زهري اللون مزينًا بقماش الدانتيل المزين بالزهور الذهبية، يكمله حزام رفيع للخصر لإطلالة عربية مميزة، وآخر بنفسجيًّا مصممًا بقماش لامع ومطرزًا بالرسومات البيج بطريقة جذابة.

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نصائح لارتداء القفاطين الخليجية

قفطان بحزام ناعم



تميل الفتيات الخليجيات دائمًا لارتداء القفاطين بأنواعها؛ حيث إن لها مكانة مهمة لدى السيدات، كما تشغل حيزًا كبيرًا في عالم الأزياء؛ كونها الخيار المثالي الأنيق لمختلف المناسبات، ولارتداء القفطان إليكِ عدة نصائح للظهور بإطلالة متكاملة:

في البداية يجب عليكِ مراعاة حجم المناسبة والجسم ولون البشرة، فعند اختيارك للقفطان احرصي على اختيار القصة التي تلائم قوامك، فاختاري تصميمًا ناعمًا إذا كان جسمك ممتلئًا، ولا تنسي أن الألوان تلعب دورًا كبيرًا في إظهارك بمظهر مختلف؛ فالألوان الفاتحة تمنح الجسد مساحة أكبر، لذا احرصي على اختيار الألوان الداكنة إلى حدٍّ ما لتمنحك مظهرًا نحيفًا.

ولفصل الشتاء يمكن اختيار القفاطين المصنوعة من المخمل، وبقصة الكاب التي تعد رائجة جدًّا لهذا الموسم، وكذلك يمكن اختيار الألوان الداكنة كالأسود والخمري.

أما للصيف يمكن اختيار القفاطين ذات الأقمشة الحريرية الناعمة وبألوان الباستيل، ويجب الاهتمام أيضًا بأن لون البشرة له دور مهم في اختيار القفطان، فالبشرة الفاتحة تناسبها الألوان الفاتحة والساطعة كالوردي والأزرق الملكي والأخضر الفاتح، أما البشرة الداكنة فتتناغم مع الألوان المركزة والمشبعة كالأصفر والبرتقالي والفيروزي.

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