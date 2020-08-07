3 نصائح مهمة عند اختيار المايوه الرجالي

"المايوه" قطعة من الملابس ترتديها على البحر أو حمام السباحة، يجب أن تتسم بالراحة، وكذلك تتبع خطوط الموضة الجديدة كليا، وهناك بعد النصائح للرجال، عن اختيار المايوه المناسب، التي تتناسب مع ستايلك ونوع جسمك، بحسب موقع men health.

الطول

شكل مايوه السباحة مهم، لكن الطول هو الأهم.

بالنسبة لمعظم الرجال، يجب أن تصل ملابس السباحة لحوالي بوصتين فوق ركبتك.

هذا هو الطول الأكثر جاذبية الذي يمكن أن يرتديه الرجل، ولن يشعر الرجال الأقصر بقصر مع تغطية معظم أرجلهم، ولن يشعر الرجال الأطول قامة بأنهم يرتدون سراويل قصيرة.

الوسط

إذا لم تحقق أهداف جسمك المثالي للساحل أو كنت تتوقع أن يتغير جسمك قليلا، فإن أحزمة الخصر المربوطة وأحزمة الخصر المرنة هي المفضلة لديك.

أفضل حزام خصر للمايوه هو القابل للتعديل، وهو ذلك الذي يوضع بشكل مسطح لتجنب زيادة حجم المايو.

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تأكد من أنه ليس ضيقًا جدًا مع القدرة على إلغاء الربطة بسهولة.

الستايل

اختر اللون والستايل اللذين يظلان متلائمين مع ستايلك على مدار السنة.

تتمتع ملابس السباحة ذات اللون الموحد مثل اللون الأزرق الداكن أو المحايد بأكبر قدر من الإمكانات للاقتران مع أي قميص بأزرار من الكتان أو تي شيرت أو قميص بولو.

يمكن أن تكون المطبوعات صعبة، لكننا نقترح تجنب أي مطبوعات تبدو شبيهة بالأطفال أو تشبه ورق حائط المطبخ جدتك.

المطبوعات الفنية الرائعة والكلاسيكية والقماش القطني هي أفضل ستايل للشاطئ.