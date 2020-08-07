بطريقة سهلة.. كوكيز بالمكسرات

مطبخ

يعد الكوكيز من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الأطفال وكذلك الكبار، ولذلك يقدم "هُن"، طريقة تحضيرها بالمكسرات للشيف إيمان السيد.

مقادير الكوكيز بالمكسرات

كوب مكسرات

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كوب جوز هند

كوبا "كريسبي"

3/4 كوب شوكولا ألوان

شوكولا مذوبة

طريقة تحضير كوكيز بالمكسرات

يخلط جوز الهند مع "الكريسبي" جيداً، ثم تضاف الشوكولا المذابة، والاستمرار في المزج حتى الحصول على عجينة متماسكة.

تشكل العجينة من خلال كرات متوسطة الحجم، وتزيّن بقطع الشكولا الملونة والمكسرات.

تحفظ كرات "الكوكيز" في الثلاجة 3 ساعات على الأقل، ثم تقدم باردة للأسرة.