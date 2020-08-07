بنطلون شفاف وستومك.. أحدث ظهور لـ دينا الشربيني بصحبة الهضبة (فيديو وصور)

لايف ستايل

إطلالة صيفية جديدة، لفتت بها الفنانة دينا الشربيني، الأنظار، خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية، مع المطرب عمرو دياب، في الساحل الشمالي.

ظهرت الفنانة ببنطلون أزرق شفاف، والذي تميز بأنه منقوش، بالإضافة إلى "هاف ستومك" أبيض اللون، مع إكسسوارت ذهبية.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حقق آلاف المشاهدات، ومئات التعليقات، أبرزها: "لايقين على بعض أوي"، و"أحلى كابل في الوسط الفني"، و"الحب فعلا بيحلي".

يشار إلى أن المطرب عمرو دياب، قضى أسبوعا بين مدينتي الجونة والساحل الشمالي، بعد نجاح أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" التي طرحها يوم وقفة عرفات، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات، بصحبة دينا الشربيني، حتى استقرا في قرية "هاسيندا".