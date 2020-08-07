أسباب الإرهاق المستمر

يعيش العديد من الأشخاص في دائرة الإرهاق بشكل مستمر حتى يصبح شعورا مُزمنا لا يمكن التخلص منه بسهولة، فضلًا عن تركه للعديد من العواقب والمخاطر الصحية. ويرصد "هن"، أسباب وأعراض الإرهاق المزمن، وفقًا لموقع "مايو كلينك". أعراض الإرهاق المزمن الإرهاق فقد الذاكرة أو التركيز التهاب الحلق عقد لمفاوية متضخمة في العنق أو الإبطين آلام العضلات أو المفاصل الصداع إرهاق أثناء وبعد النوم إرهاق بعد التمرين البدني أو الذهني Advertisements أسباب الإرهاق المزمن لا يوجد سبب بعينه، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تؤدي بك في النهاية للإرهاق، كالتالي: حالات العدوى الفيروسية مشكلات الجهاز المناعي الاختلالات الهرمونية مخاطر الإرهاق المزمن هناك بعض النتائج والمخاطر الناتجة عن الإرهاق المزمن، تأتي على النحو التالي: الاكتئاب العزل الاجتماعي تقييدات نمط الحياة زيادة التغيب عن العمل

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