الامارات | اين تذهب.. مطعم هوتونغ يطلق «ريد لانترن» الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن اين تذهب.. مطعم هوتونغ يطلق «ريد لانترن» الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 أغسطس 2020

كشف هوتونغ، المطعم الشهير عالمياً، عن إطلاق أمسيات ريد لانترن الجديدة كل يوم أربعاء ابتداءً من الخامس من أغسطس. وتشكّل أمسيات ريد لانترن ملاذاً مثالياً للاستمتاع بتجربة فريدة بعد توقف رحلات السفر خلال فصل الصيف، وتتألف قائمة الطعام المميزة من ثمانية أطباق غنية بنكهات المطبخ الصيني الشمالي.

وتستوحي الأمسية إلهامها من التقاليد الصينية التي تستخدم الفوانيس الحمراء في المناسبات الخاصة للترحيب بجميع الضيوف، ويستقبل المطعم، الواقع في مركز دبي المالي العالمي، ضيوفه في أمسية ريد لانترن الجديدة، ويقدم لهم قائمة طعام مؤلفة من ثمانية أطباق فريدة مقابل 245 درهماً للشخص الواحد. وتبدأ الأمسية مع تشكيلة مقبلات من ثلاثة أطباق، بما في ذلك طبق الباوزي الشهي بالفطر البري والكمأة، والذي تم اختياره من قبل صحيفة «نيويورك تايمز» ضمن قائمه أفضل أطباق الديم سم في مانهاتن. وتشمل الأطباق الرئيسة ما لا شيلي براونز، الذي يتألف من روبيان طري ومقرمش مع فلفل سيشوان الحار والتوابل، بينما تشمل أبرز خيارات الأمسية طبق ريد لانترن الشهير، الذي يتألف من قطع مقرمشة من لحم السلطعون يُقدَّم مع سلة من فلفل سيشوان الأحمر الحار.

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