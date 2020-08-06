إنتاجه في سبتمبر.. ماذا تعرف عن أول لقاح محتمل ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اقتربت روسيا من الكشف عن أول لقاح في العالم، يحارب فيروس كورونا المستجد، بعدما أعلنت وزارة الصحة الروسية، أن اللقاح الذي عمل على تطويره معهد "جماليا"، ومقره موسكو، سيتم تسجيله خلال شهر أغسطس الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية "ريا نوفوستي".

وفقا لشبكة "CNN"، أكد مسؤولون في روسيا، أنهم يعملون من أجل تحديد موعد 10 أغسطس أو قبل ذلك للموافقة على اللقاح، الذي ابتكره معهد "جماليا" في موسكو.

وخلال اجتماع حكومي ترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قالت نائبة رئيس وزراء روسيا، تاتيانا جوليكوفا، إن البلاد تخطط لبدء إنتاج لقاحين ضد فيروس كورونا بكميات كبيرة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وقالت جوليكوفا: "يتوفر لقاحان واعدان لدينا، أحدهما تم تطويره بالاشتراك مع معهد جماليا التابع لوزارة الصحة ومعهد الأبحاث الـ48 التابع لوزارة الدفاع".

وتابعت: "نخطط لتسجيله في أغسطس الجاري بشرط أنه بعد تسجيله سيكون هناك تجارب سريرية على ألف و160 شخصاً، ومن المقرر أن يتم إنتاج اللقاح بكميات كبيرة في سبتمبر 2020".

من جانبها حصلت "CNN" على دخول حصري إلى مركز عمليات الاختبار السريع الذي تم إدخاله في المطارات الروسية، لكشف فعالية اللقاح ودرجة أمانه.

وتقول موسكو إن التكنولوجيا الجديدة يمكن استخدامها أيضًا في المطارات الرئيسية الأخرى حول العالم، وهي طريقة لعودة الطيران مع ضمان سلامة الركاب.

تؤكد "سي إن إن"، أنه قريبا سيتم فحص كل راكب في روسيا، كما أن الاختبارات التي أجرتها موسكو يمكن استخدامها أيضا في المطارات الرئيسية الأخرى حول العالم.

تضيف: "لكن مزاعم التقدم الطبي الذي حققته روسيا بفوزها على العالم، تبدو جوفاء بالنسبة للنقاد، مثل أناستازيا فاسيليفا، طبيبة روسية حولت إلى ناشطة معارضة بارزة".

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تقول الطبيبة: "الأمر يبدو أشبه بالدعاية، أكثر من التقدم، إنهم يريدون فقط أن يقولوا: نحن الأوائل، لكن هذا اللقاح غير آمن وغير فعال لأنهم لم يجروا الاستقصاءات اللازمة".

تكمل: "يريدوا فقط أن يظهروا أن روسيا دولة قوية كبيرة، وأن بوتين رئيس قوي وأن ينظر إليه على أنه أفضل رئيس في العالم".

تركيبة اللقاح الروسي

يعتمد على فيروسات الغدة البشرية، التي تتمثل في نزلات البرد، وفقا لما ذكر موقع "themoscowtimes"

مميزاته

أنتج أجسامًا مضادة ضد فيروس كورونا التاجي في الفئران والحيوانات الرئيسية، تحيد الفيروس بشكل فعال.

حدثت التأثيرات في غضون أسبوعين بعد أخذ اللقاح عن طريق الحقن في العضلات.

انتهت اختبارات المرحلة الثانية السريرية والأخيرة المكونة من 100 شخص في 3 أغسطس، ومن ثم يتم إنتاجه لاستخدامه ضد الفيروس المتفشي.

الآثار الجانبية

أجرى المختصون العسكريون والعلماء، التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد، ووجد أن كل المتطوعين الذين شاركوا بصحة جيدة وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس، ما يعني عدم وجود آثار جانبية، وبهذا يمكن القول إن أول لقاح روسي ضد الإصابة بعدوى كوفيد-19، بات جاهزاً.