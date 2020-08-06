زيت الزيتون لتكثيف الحواجب..ستعجبك النتائج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تعانين من حواجب خفيفة؟ وقد يأست من استعمال المنتجات الحل بين يديك بأسهل مكون طبيعي من مطبخك لـ تكثيف الحواجب، بهذه الخلطات من زيت الزيتون ..



فوائد زيت الزيتون للحواجب الرفيعة:

فوائد زيت الزيتون للحواجب الرفيعة



غني بفيتامين E الضروري لنمو شعر الحاجبين بسرعة وبطريقة كثيفة.



يعزز من حركة الدورة الدموية التي بدورها تعزز من نمو الشعر عند تدليك الحواجب به.



أخيراً.. هذا المكون يحتوي على عنصر الكبريت الذي له دور هام في تحفيز نمو أنسجة الكولاجين الضرورية لنمو شعر الحواجب بشكل فعال.

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خلطات زيت الزيتون المعنية بتكثيف الحواجب:



زيت الزيتون واللافندر

جربي زيت الزيتون واللافندر



المكونات:

2 ملعقة طعام من زيت الزيتون

3 قطرات من زيت اللافندر

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طريقة التحضير:

امزجي الزيوت معاً ثم خذي منها ودلكي منطقة الحواجب لمدة دقيقتين.

انتظري حتى تتشرب الحواجب للمزيج وبعد ذلك اغسلي المنطقة جيداً بالماء الفاتر.



كرري الخلطة مرة يومياً وتمتعي بنتائج سريعة وإيجابية خلال فترة قصيرة من الاستخدام.



زيت الزيتون وصفار البيض

جربي زيت الزيتون وصفار البيض



المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة طعام من صفار البيض



طريقة التحضير:

ادمجي صفار البيض في وعاء صغير مع زيت الزيتون حتى تمام التجانس.



وزعي الخليط المحضر بفرشاة ماسك نظيفة على الحواجب وانتظري لمدة 15 دقيقة.



اشطفي المنطقة جيداً بالماء وكرري الخلطة 3 مرات إسبوعياً.

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