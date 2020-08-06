ماسكات لنضارة الوجه بشكل فوري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 أغسطس 2020 10:44 مساءً - هناك عوامل كثيرة تؤثر على نضارة بشرة الوجه، فنظهر ببشرة باهتة ومرهقة ما يسرّع من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، الغبار، الأتربة، الرطوبة، كثرة التعرض لأشعة الشمس من هذه العوامل ، هذا إضافة إلى ممارسات خاطئة في روتين العناية ببشرتك.

لهذا نقدّم لك حلول طبيعية لإخفاء علامات الإرهاق من بشرة الوجه ومن أول استعمال لتبدو بشرتك نضرة ، هذه بعض الخلطات الفعالة التي يمكن تحضيرها في المنزل.



ماسك القرفة والطماطم لنضارة الوجه

ماسك القرفة والطماطم لنضارة الوجه



تعمل القرفة على تنشيط الدورة الدموية ومحاربة الجذور الحرة المسببة لتلف البشرة لاحتوائها على نسب عالية من مضادات الأكسدة، كذلك تحتوي على مادة تعرف بسينامالديهيد Cinnamaldehyde التي تضاعف من معدل الكولاجين Collagen في الجلد، وهي المادة المسؤولة عن صحة وشباب البشرة.

بدورها الطماطم كنز طبيعي من الفيتامينات، كفيتامين C، E، G، B1، B3 و B6 التي تضاعف من نضارة وإشراقة البشرة، كذلك توازن الطماطم من درجة حموضة البشرة pH وتحفز البشرة على إنتاج المزيد من الكولاجين Collagen والإيلاستين Elastin.

أما المكون الثالث الذي يحتويه هذا الماسك، الكركم الذي يعتبر كنزاً طبيعياً للبشرة، يحتوي على نسب وفيرة من مضادات الالتهاب والأكسدة التي تعالج جميع مشاكل البشرة، أبرزها البقع الداكنة، الهالات السوداء، حب الشباب وغيرها...



المكونات

• 3 ملاعق من معجون الطماطم المعد في المنزل.

• ملعقة صغيرة من القرفة.

• ملعقة صغيرة من الكركم.



الطريقة

• تمزج جميع المكونات للحصول على عجينة لينة القوام.

• توزع على بشرة الوجه وتترك لمدة ¼ ساعة تجنباً لحريق في الوجه.

• تغسل بشرة الوجه جيداً بالماء الفاتر.

• يكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

تابعي المزيد: عادات سيئة جداً ابتعدي عنها لصحة بشرتك



ماسك النعناع وماء الورد لنضارة الوجه

ماسك النعناع وماء الورد لنضارة الوجه



النعناع مغذٍ للبشرة وقابض طبيعي للمسام، يعمل على تنظيف البشرة من الأوساخ ومن خلايا الجلد المتراكمة التي تتسبب بدكانة لونها وبخلوها من النضارة والتوهج.

أما ماء الورد تونر طبيعي للبشرة يضفي نضارة على الجلد ويبقيه رطباً لفترة طويلة، كما يساعد على تفتيح لونه.

من جهته العسل مضاد طبيعي للالتهابات، ما يساعد على تعقيم البشرة فيحول دون ظهور الشوائب، سواء من حب الشباب، الرؤوس السوداء، البقع الداكنة وغيرها.



المكونات

• ملعقة كبيرة من أوراق النعناع المفرومة.

• ملعقة صغيرة من ماء الورد.

• ملعقة من العسل.



الطريقة

• تمزج جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً للحصول على خليط متجانس ولين.

• يوزع المزيج على بشرة الوجه ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تمتصه جيداً.

• تشطف البشرة بالماء الدافىء ومن ثم البارد لإغلاق المسام.

• يكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع.



ماسك الزعفران والكركم لنضارة الوجه

ماسك الزعفران والكركم لنضارة الوجه



الزعفران يوفر الحماية للبشرة من الأشعة ما فوق البنفسجية، وهذا ما يبرهن دخوله في صناعة العديد من منتجات العناية بالبشرة وأنواع كريمات الوقاية من الشمس. يقوي من مناعة الجلد ويرطبه بعمق. فوائد الزعفران للبشرة تعود إلى الخصائص التي يحتويها من مضادات الأكسدة، إلى فيتامين C و E، إضافة إلى البيتا كاروتين Beta Carotene ومركبات الفلافونويد Flavonoid، الكاتيكين Catechin، وغيرها.

كذلك الزبادي، وهو أحد مكونات هذا الماسك البشرة يحتوي على حمض اللاكتيك Lactic Acid وحمض الألفا هيدروكسي Alpha hydroxy acid، ما يساعد على تنقية البشرة وترطيبها، يزيل أيضاً خلايا الجلد الميتة ويحد من علامات التقدم في السن.

بدوره دقيق الحمص يحتوي على الفولات و فيتامين B، ما يساعد البشرة على تجديد خلاياها لتبدو أكثر نضارة، فهو مقشر طبيعي للبشرة ومرطب يمنحها الملمس الناعم.



المكونات

• ملعقة من الزعفران.

• ملعقة من الزبادي.

• ملعقة من الكركم.

• ملعقة من دقيق الحمص.

Advertisements



الطريقة

• توضع جميع المكونات في وعاء في البراد ليوم كامل حتى تنتقع.

• في اليوم التالي، تخلط جيداً.

• يوزع المزيج على بشرة الوجه ويترك لـ 15 دقيقة حتى يجف.

• تغسل البشرة بالماء الدافىء ومن ثم ترطب بكريم يناسب نوعها.



ماسك الفراولة لنضارة الوجه

ماسك الفراولة لنضارة الوجه



تضاعف الفراولة من نضارة البشرة وإشراقتها، فهي تساعد على تنظيفها من الأوساخ والدهون الفائضة لاحتوائها على نسب وفيرة من فيتامين C، توحد لونها وتزيل التصبغات والنمش وتحد من ظهور حب الشباب.



المكونات

• 6-10 حبات من الفراولة الطازجة.

• ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.



الطريقة

• توضع حبات الفراولة مع العسل في الخلاط الكهربائي وتخلط جيداً.

• يوزع المزيج على بشرة الوجه، ويترك لمدة 20 دقيقة.

• تغسل بشرة الوجه بالماء الفاتر ومن بالماء البارد.

• تجفف جيداً بمنشفة قطنية ناعمة وبطريقة التربيت.



ماسك القرفة وجل الصبار لنضارة الوجه

ماسك القرفة وجل الصبار لنضارة الوجه



يعمل زيت اللوز الحلو على تهدئة البشرة والتخفيف من حدة البثور والندوب التي تتركها على البشرة، يوحد لونها ويحميها من أشعة الشمس الضارة.

من جهته، جل الصبار يحتوي على مضادات للأكسدة والالتهابات، ما يساعد على حماية البشرة من الشوائب، يرطبها ويحفزها على التجدد.



المكونات

• ملعقة من القرفة.

• ملعقتان من جل الصبار.

• ملعقة من زيت اللوز الحلو.



الطريقة

• تخلط جميع المكونات جيداً للحصول على مزيج متجانس القوام.

• يوزع على بشرة الوجه ويترك لمدة ¼ ساعة.

• تغسل البشرة بالماء الدافىء ومن ثم البارد.

• يكرر هذا الماسك مرة في الأسبوع.

تابعي المزيد: منتجات عناية بالبشرة تجعلك تبدين أصغر بـ10 سنوات