كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 أغسطس 2020 10:44 مساءً - الشعر الجاف والمقصف مشكلة تعاني منها المرأة؛ لأن تاج المرأة هو شعرها مهما اختلف نوعه، لذلك لا بد من الاعتناء بالشعر وعلاج هذه المشكلة يكمن في الخلطات والوصفات الطبيعية التي تمنح الشعر الجاف ترطيباً عميقاً والتخلص من هيشان الشعر الجاف.



ماسكات لترطيب الشعر الجاف



ماسك زيت جوز الهند والعسل لترطيب الشعر الجاف

ماسك زيت جوز الهند والعسل لترطيب الشعر الجاف



المكونات

ملعقة كبيرة عسل أبيض

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

5 قطرات من عصير الليمون

3 بيضات

طريقة التحضير والتطبيق

أولاً: ضعي في إناء نظيف زيت جوز الهند مع العسل والليمون، واخلطيهم جيداً، بعدها أضيفي البيض إلى المكونات مع التقليب المستمر للحصول على قوام كريمي.

ثانياً: وزعي الماسك على فروة الرأس وكامل الشعر مع التدليك جيداً

ثالثاً: غطي الشعر بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة 30 دقيقة

رابعا: اغسلي شعرك جيداً بالماء الدافئ والشامبو، للتخلص من الماسك مع الحرص على تكرار الماسك مرة كل أسبوع.

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ماسك زيت اللوز مع اللبن لتنعيم الشعر الجاف

ماسك زيت اللوز مع اللبن لتنعيم الشعر الجاف



المكونات

2 ملعقة كبيرة زيت اللوز

نصف كوب من اللبن كامل الدسم

2 بيضة

طريقة التحضير والتطبيق

أولاً: اخلطي البيض في وعاء نظيف واخفقيه جيداً

ثانياً: أضيفي اللبن وزيت اللوز إلى البيض المخفوق مع التقليب مرة أخرى

ثالثاً: ضعي الماسك على فروة الرأس والشعر مع التدليك لفروة الرأس

رابعاً: غطي شعرك باستخدام منشفة مبللة ومجففة بالماء الدافئ

خامساً: اتركي الماسك على شعرك لمدة 30 دقيقة

سادسا: اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو مع تكرار الماسك مرة كل أسبوع



ماسك اللبن الرائب وماء الورد لترطيب الشعر الجاف

ماسك اللبن الرائب وماء الورد لترطيب الشعر الجاف



المكونات

2 ملعقة كبيرة لبن رائب

2 ملعقة كبيرة ماء ورد

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

طريقة التحضير والتطبيق

أولاً: ضعي في إناء نظيف العسل مع اللبن الرائب واخلطيهما

ثانياً: أضيفي زيت جوز الهند وماء الورد إلى المكونات الأخرى

ثالثاً: اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط كريمي

رابعاً: ضعي الماسك على شعرك ودلكي فروة رأسك جيداً

خامساً: ارتدي قبعة الاستحمام واتركيها لمدة 20 دقيقة

سادساً: اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو

سابعاً: احرصي على تكرار الوصفة مرة كل أسبوع

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