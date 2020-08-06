كيك عيش السرايا بالشوكولاتة، من الحلوى اللذيذة، التي تتمتع بشعبية كبيرة، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها، لمذاقها المميز.

قدمت الشيف شيماء جمال، لـ"هن"، طريقة عمل كيك عيش السرايا بالشوكولاتة في المنزل.

مقادير كيك عيش السرايا بالشوكولاتة

- بيض

- كوب زبادي

- كوب سكر

- كوب وربع دقيق منخول

- ربع كوب كاكاو خام

- نصف كوب زيت

- رشة ملح

- بيكنج بودر

- معلقة صغيرة فانليا

- كوب سكر

- كوب ماء

- عصير نصف ليمونة

Advertisements

- معلقة كبيرة ماء ورد

- معلقة كبيرة عسل نحل

التزيين

- شوكولاتة مبشورة

- حلقات موز

طريقة تحضير عيش السرايا بالشوكولاتة

- يجب في الخطوة الأولى تسخين الفرن على درجة حرارة 180.

- إضافة السكر والبيض والفانليا في وعاء عميق، ثم خلطهم بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق.

- إضافة الزيت تدريجيا على الخليط السابق، ثم نضع الزبادي مع استمرار استعمال المضرب الكهربائي.

- في وعاء آخر، استعمال المنخل لوضع الدقيق والكاكاو، مع إضافة البيكنج بودر ورشة الملح.

- مزج الخليط السابق مع الدقيق، ثم يقلب المزيج في اتجاه واحد.

- يدهن القالب بالزيت، ثم يصب الخليط ويدخل الفرن الساخن.

- وخلال نضوجه داخل الفرن، يجري تجهيز الشربات، من خلال خلط كوب من السكر، وكوب من الماء مع عصير نصف الليمونة.

- نضع الخليط على النار حتى يغلي لمدة دقائق، ثم نضيف عسل النحل وماء الورد والفانليا ونتركه يبرد تماما.

- وعند خروج الكيك من الفرن نسقيها بخليط الشربات ونتركها دقائق تبرد، ثم نقوم بتزيينها بالشوكولاتة المبشورة والموز.