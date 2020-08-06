علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر خاصية "الاستوري" لحسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة من منزلها إثر انفجاره عقب أحداث بيروت.
وأظهرت اللقطات، المنزل وهو مُحطم، والزجاج متناثر، حول الأرض، مُعلقة: "عادة كنت بقعد هون، بس ما كنت في البيت".
كما شاركت بصورة أخرى ساخرة: "الحمد لله في دبدوب بعده بمحله".
وكانت "هيفاء" كشفت من قبل عن إصابة مديرة منزلها روبي، في رأسها وعينيها، جراء انفجار مرفأ بيروت في لبنان.
ونشرت هيفاء وهبي، مقاطع مصورة لمنزلها المتضرر من الحادث عبر خاصية "ستوري" لحسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "نحن كلنا بخير، بيتي جنب الانفجار، ادعو لربة بيتي روبي، بالشفا، انصابت برأسها وعينيها ونقلت للمستشفى".
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تنشر صورا جديدة لمنزلها بعد انفجار بيروت: "كنت بقعد هنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.