فيديو يرصد لحظة وضع أم لمولودتها خلال انفجار بيروت

علاقات و مجتمع

لم تتوقف آلام الانفجار المدوي الذي شهدته بيروت، عند سقوط الضحايا والمصابين، فساعة بعد أخرىـ تتكشف مآس جديدة عاشها اللبنانيون على هامش الانفجار، واستطاعت عدسات الكاميرات توثيق تلك اللحظات القاسية.

ومؤخرًا، تداولت إحدى الصفحات اللبنانية عبر فيس بوك، مقطع فيديو يرصد رجلا يرافق زوجته في غرفة العمليات لاستقبال مولودهما.

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ورصد المقطع، حدوث الانفجار قبل أن تضع السيدة جنينها، ليستغيث الزوج بالمقطع بالسيدة العذراء مريم، مرددًا: "يا عدرا يا عدرا".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات، أول أمس الثلاثاء، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بتجهيز طائرتي مساعدات طبية للشعب اللبناني وإرسالهما لبيروت، بشكل عاجل.