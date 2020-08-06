ابنة عمرو دياب تتحدى الانتقادات وتنشر صورة جديدة بحركة خادشة

علاقات و مجتمع

على الرغم من حالة الجدل التي تسببت فيها كنزي ابنة المطرب عمرو دياب، خلال الفترة الأخيرة بسبب نشرها عدة صور وهي تقوم بحركة خادشة للحياء، وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتعرضها لانتقادات واسعة اثر هذه الصورة، إلا أن "كنزي" لم تتوقف أو تتراجع.

وقررت "كنزي" تغيير صورة حسابها الشخصي الرئيسية، بصورة جديدة، وهي تقوم بنفس الحركة الخادشة ردًا على تلك الانتقادات اللاذعة التي تلقتها.

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ونشرت صورا جديدة تجمعها بإحدى صديقاتها مرتدية ملابس فاتحة اللون منقوشة، حيث ظهرت بـ"ميني جيب" قصيرة، وسترة نفس اللون والنقشة بأكمام طويلة ومفتوحة عند الصدر.

يشار إلى أن حالة واسعة من الجدل والانتقادات، صاحبت نشر كنزي دياب، مؤخرًا صور جديدة لها عبر إنستجرام، مطلة بـ"هاف ستومك" أبيض قصير مكشوف البطن، وبنطلون فضفاض منقوش بدرجات اللون الأزرق، مع شعر أشقر "كيرلي" ومكياج بسيط.

وظهرت "كنزي" في إحدى الصور، تؤدي حركة خارجة وخادشة للحياء، ما تسبب في انتقادات واسعة لها.