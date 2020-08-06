علاقات و مجتمع
حالة واسعة من الجدل، أثارها فيديو كليب "ضارب عليوي"، بسبب مشاهد الراقصة ليندا، ما تسبب في إعلان المنتج نصر محروس، عن إصدار نسخة جديدة بعد حذف تلك المشاهد، ما تسبب في انزعاجها وإصدارها بيانا، تعقب خلاله على التغيير الذي حدث، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".
وقالت الراقصة، إن المنتج نصر محروس طلب منها إرسال 4 صور لها ببدل رقص، لاستخدامهم في الكليب، إلا أنها رفضت الظهور في الكليب ببدل الرقص، "لأنها سأدخل بيوت أسر مصرية، ولا تريد أن يتم التركيز على جسدها بدلا من مضمون الأغنية"، على حد قولها، لافتة إلى أنها تم استغلالها لإنجاح الفيديو كليب.
وأضافت، أنها اختارت ملابس عادية من تصميم الاستايلست فيكتور محروس، نجل المنتج، مردفة أنها وافقت على تلك الأزياء على أن يتم إبعاد الكاميرا والتقاط الصورة من بعيد، وكل هذا الكلام مثبت من خلال الرسائل المتبادلة بيننا.
وأكدت أن حركات الكليب كانت بموافقة نصر محروس الذي أخرج الكليب، ولم تتدخل ليندا في أي شيء إلا بموافقة المنتج والمخرج نصر محروس، وأنها فوجئت عقب ذلك بما حدث.
ودونت منشور آخر باللغة الإنجليزية، تضمن: "أسباب حذف النسخة القديمة ليست أنا يا رفاق، لكنهم يحاولون إخفاء الأسباب الرئيسية التي ستظهر قريبًا"، مستطردة: "ملابسي وتحركاتي بسيطة جدًا، ولا حاجة لبعض التعليقات من النساء المكتئبات الذي يتعاملون كأنهن مشايخ من الرجال".
يذكر أن كليب "ضارب عليوي"، للفنان مصطفى شوقي، من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هاني محروس وإنتاج نصر محروس، خلال صيف 2020 الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الراقصة ليندا عقب حذف مشاهدها في "ضارب عليوي": تم استغلالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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