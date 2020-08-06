أنقذ 16 مريضا.. عقار جديد يحارب كورونا ويمنع تكاثره في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن عقار يستخدم لعلاج ضعف الانتصاب، لديه القدرة على علاج مرضى فيروس كورونا المصابين، خاصة أصحاب الحالات الخطيرة، وفقا لما أكدته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

عقار "أفيبتاديل"، انتقل إلى المرحلة التالية من التجارب السريرية بعد نتائج واعدة، ما يقرب من 300 مريض يعانون من أعراض متوسطة وشديدة من فيروس كورونا في خمسة مستشفيات في الولايات المتحدة، سوف يتم منحهم الدواء.

قال مصنعو الدواء إن حوالي 16 مريضًا في الولايات المتحدة، لم يعودوا في حاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي، و تعافوا من فشل في الجهاز التنفسي في غضون أربعة أيام من الحصول على الدواء.

وأكد الأطباء في هيوستن الأمريكية، أن العقار ساعد مريضًا على وشك الموت على الشفاء.

الدواء يحمي خلايا الرئة من الإصابة عن طريق تقليل الالتهاب، وأظهر باحثون برازيليون أيضًا أنه يمكن أن يمنع فيروس كورونا من دخول الخلايا والتكاثر.

يتم دمج أفيبتاديل مع عنصر آخر يسمى فينتولامين لعلاج ضعف الانتصاب.

عندما ظهر كورونا، دخلت شركة" NeuroRx " الأمريكية الإسرائيلية في شراكة مع شركة الأدوية السويسرية "Relief" لتطوير العقار.

قالت الشركة اليوم، إنها حصلت على إذن لإجراء تجارب على عقار أفيبتاديل، للوقاية من فشل الجهاز التنفسي لدى مرضى كوفيد-19.

الجزء الأول من المرحلة الثانية والثالثة من التجربة، المتوقع أن تبدأ قبل سبتمبر، سيشمل أصحاب الحالات الحرجة المصابين بكورونا في المستشفى.

إذا ظهرت نتائج واعدة، سوف تتوسع التجربة لتشمل المرضى في المنزل، من أجل منع الحاجة إلى دخول المستشفى.

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سيتم استنشاق العقار لأنه يسمح للدواء بالوصول إلى عمق أنسجة الرئة، وخضع بالفعل للتجارب السريرية لـ" ARDS " وهو مرض رئوي خطير ضمن مضاعفات معروفة لكورونا.

وكشف أطباء من مستشفى هيوستن ميثوديست، في 1 أغسطس، أن الدواء ساعد أحد المرضى على الشفاء السريع، بعد إصابته بكورونا، وخضوعه لعلاج فى الرئة، وخرج من على جهاز التنفس الصناعي في غضون أربعة أيام.

وقد لوحظت نتائج مماثلة في أكثر من 15 مريضًا بكورونا، تم علاجهم بنجاح، وأظهرت الأشعة أن لديهم تحسنًا سريعًا في أكسجين الدم، وأظهرت أن الرئتين تعملان على ضخ الأكسجين في جميع أنحاء الجسم مرة أخرى.

ولكن نظرًا لأن عددًا قليلاً جدًا من الأشخاص قد عولجوا بأفيبتاديل، فلا يمكن القول بشكل قاطع أن عقار أفيبتاديل قد حسن بالفعل نتائج المرضى أو إذا كان مجرد صدفة.

ستثبت التجربة بالفعل عبر خمسة مستشفيات أمريكية ما إذا كان عقار أفيبتاديل يعالج مرضى كورونا أم لا.

كيف يعمل العقار

هناك خلايا معينة في الرئتين تسمى الخلية السنخية من النوع الثاني، تعتبر ضرورية لنقل الأكسجين إلى الجسم، لذلك بدونها يحدث فشل تنفسي، يتم استهداف الخلايا بواسطة فيروس كورونا، والتي تعمل كمدخل لدخول الفيروس للتكاثر، هنا يأتي دور العقار الذي يرتبط بخلايا الرئة ويمنع سارس- كوف-2 الذي يتسبب في كورونا من التكاثر.

وجد الباحثون في معهد أوزوالدو كروز في البرازيل، أن عقار أفيبتاديل يمنع تكاثر الفيروس في خلايا الرئة البشرية.

يمنع العقار أيضا إنتاج السيتوكينات الالتهابية، والتي يمكن أن تسبب مخاطر شديدة للرئة.

السيتوكينات هي بروتينات في الجسم تعطي إشارات بين الخلايا، وتلعب دورًا مهمًا في الاستجابات المناعية الطبيعية.

عندما يطلق الجسم الكثير من السيتوكينات المسببة للالتهابات دفعة واحدة ، يطلق عليه "عاصفة السيتوكين"، يُعتقد أنه عامل رئيسي وراء تلف الرئة وفشل الأعضاء والوفاة لدى بعض مرضى فيروس كورونا.