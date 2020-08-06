بدلا من القهوة.. إليك أفضل 4 مشروبات يمكن تناولها على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:
يعد فنجان القهوة الاختيار المفضل لدى الكثير خاصة عند الاستيقاظ من النوم لدورها في مد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، إلا أن احتساء المشروبات المنبهة على معدة فارغة قد يكون له تأثيرات سلبية على الصحة العامة، لذا يمكن اللجوء إلى بدائل صحية.
وهناك بعض المشروبات التي تساهم في مد الجسم بالطاقة وتساعده على اليقظة والانتباه.
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