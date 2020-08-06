7 خضروات يفضل إضافتها للسلطة للقضاء على الكرش في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
تتميز السلطة باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تساهم في فقدان الوزن ومن أبرزها الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، فضلا عن غناها بمضادات الأكسدة المفيدة لتقوية المناعة.
وهناك بعض الخضروات التي يمكن إضافتها للسلطة وتساهم في التخلص من دهون البطن.
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