سلوى محمد علي: التنمر لايقل خطورة عن التحرش وبدأ زمان بالتريقة والمعايرة

علاقات و مجتمع

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قالت الفنانة سلوى محمد علي، إن التنمر لا يقل خطورة عن التحرش، لاسيما وأن ضحاياه من كل الفئات، عكس التحرش الذي دائمًا ما يكون ضحاياه من الفتيات والنساء.

وأضافت سلوى محمد علي، خلال تقديمها برنامج "3 ستات"، على قناة "صدى البلد"، أن التنمر كلمة جديدة، إلا أن الفعل منذ قديم الأزل بمسميات مختلفة مثل "التريقة أو المعايرة"، مشيرة إلى أن التنمر لا يكون على الشكل أو المظهر فقط، وإنما وصل التنمر على العمل وأشياء أخرى.

واستكملت بأن مصدر التنمر هو الطبقية والعنصرية، موضحة أنه منذ سنوات كانت العائلات تفخر بالمهن التي تشغلها وتطلق اسم المهنة لقبًا للعائلة، بينما الآن، قد تصبح هذه المهنة مصدرًا للتنمر عند البعض.