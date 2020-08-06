هالة صدقي تعلق على صورة الطبيبة اللبنانية: صباح الأمل يا بيروت

علاقات و مجتمع
علقت الفنانة هالة صدقي، على الصورة المنتشرة للطبيبة اللبنانية والتي تحمل ثلاثة أطفال حديثي الولادة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقالت هالة: "صباح الأمل يا بيروت، كل ما في شباب زي الملاك دي هتقومي يا بيروت، الغوا الأحزاب الغوا المعارضة الغوا المظاهرات، اتحدوا كلكم واعملوا حزب واحد اسمه شعب لبنان، لبيروت من قلبي سلامآ لبيروت الجريح".
وكانت انتشرت صورة لإحدى الممرضات، وثقها المصور بلال جاويش من أمام مستشفى الروم في منطقة الأشرفية، حملت بيدها 3 أطفال رُضع، في محاولة لإنقاذهم من الهلاك.
ووقع انفجار هائل في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف سبب الانفجار حتى الآن، والذي تسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.
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