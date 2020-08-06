يحافظ على صحة القلب.. فوائد مذهلة لزيت الزيتون

صحة

يعتبر زيت الزيتون من الزيوت التي تساعد على إنقاص الوزن ويمكن استبداله بديلا عن الزبدة، نظرا لكونه من معززات الطاقة، ويساعد على أداء التمارين الرياضية.

فوائد زيت الزيتون

زيت الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تحافظ على صحة القلب، ومستويات مستقرة للسكر في الدم.

ويمكن استخدام الزيت بديلاً لدهون مثل الزبدة والزيوت المكررة، ورغم احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أن كمية صغيرة منه تكفي.

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ويمكن استخدامه أيضاً صلصة للسلطة، أو خلطه مع المكرونة، أو رشه على البيتزا أو الخضار، أو دمجه في المخبوزات.

ووجدت دراسات أن الرجال الذين يعانون من السمنة، والذين استبدلوا الدهون المشبعة بالدهون الأحادية غير المشبعة في نظامهم الغذائي مثل زيت الزيتون، يتخلصون من الوزن الزائد.

وأظهرت أبحاث أن زيت الزيتون يقلل خطر الإصابة بأمراض مثل النوع الثاني من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، والتي تزيد جميعها من احتمال الإصابة بأمراض القلب.

ويوصي خبراء الصحة بتناوله في الصباح، مع قليل من عصير الليمون، لتعزيز التمثيل الغذائي. ويمكن أن يساعد هذا المشروب أيضاً في حرق دهون البطن، حسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.