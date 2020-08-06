7 حيل بسيطة تنقذ شقق الدور الأخير من الحر الشديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال شهر أغسطس من كل عام هو أمر معتاد في مصر، لكن سكان الطابق الأخير يعانون أكثر من غيرهم لأن الشمس تحاوطهم من كل اتجاه.

لذا سنعرض لكم مجموعة من النصائح التي تساعدكم في جعل الجو باردًا، بحسب ما نشرها موقع tbpl.

استخدام الفريزر:

احرص على بقاء غرفة نومك باردة، حيث يمكنك وضع ملاءة السرير والأغطية والوسادة وحتى ملابسك في الفريزر قبل ساعات قليلة من موعد النوم، وبهذه الطريقة تساعد في تبريد جسمك بدرجة كافية للنوم.

الأغطية البيضاء:

تحافظ الأغطية البيضاء على درجة حرارة الأثاث أقل من درجة حرارة الغرفة لأنه يمتص حرارة أقل من أشعة الشمس، وبهذه الطريقة سيبقى الأثاث باردًا.

استخدام مروحة الركيزة:

إذا لم يكن بإمكانك شراء تكييف أو تحاول من تقليل التكاليف، يمكنك استخدام مروحة الركيزة ووضع أمامها مكعبات أو أكياس الثلج بزاوية، فيخرج الهواء من المروحة وكأنه من مكيف الهواء.

- العزل:

سكان الطابق العلوي من أكثر الأشخاص الذين يتأثرون بدرجات الحرارة المرتفعة، حيث تدخل من خلال الجدران والسقف، لذا يجب أن تقوم بعمليات العزل الحراري في السطح حتى يحميك من الحر.

مواجهة الرطوبة:

إذا كنت تعيش في منطقة رطبة فستتعرق كثيرًا ولن يتبخر عرقك بسهولة، وبالتالي ستشعر بالسخونة واللزاجة، ويمكنك مواجهة الرطوبة من خلال ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

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إغلاق الستائر:

بالرغم من أن ضوء الشمس له العديد من الفوائد، إلا أنه لن يساعدك في الحفاظ على برودة غرفتك، لذا يجب أن تعلق الستائر صباحًا فستظل غرفتك أقل من درحة حرارة الخارج بنحو 10 درجات.

الطبخ ليلًا:

يمكن وضع خطة حكيمة للطبخ وتجنب تشغيل الفرن أثناء النهار حتى لا يزيد الجو حرارة، ويفضل تشغيله في الصباح الباكر أو المساء، ليبقى المنزل بارد.

إطفاء الأضواء وأجهزة الإلكترونيات:

تخلق المصابيح الكهربائية حرارة شديدة؛ فيجب التوقف عن استخدامها بالنهار وتشغيلها عند الحاجة فقط، ومحاولة إطفاء التليفزيون وأجهزة الكمبيوتر لأنها تولد حرارة تقلل من برودة الغرفة الموجودة بها

وهناك خطوات أخرى تساعدك على الاسترخاء حتى تشعر بالبرودة ذكرها موقع "apartment guide" وهي:

ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن.

أخذ حمام بارد أو دش بارد.

ضع منشفة مبللة بالماء البارد على رقبتك ومعصميك.

تناول المشروبات الباردة والمثلجة لتحافظ على جسمك رطبًا.

استخدام منتجات تحتوي على النعناع مثل الشامبو وغسول البشرة وبلسم الشفاه، بالإضافة إلى غسل الأسنان بمعجون النعناع والإستحمام بصابون النعناع، فهو ينعش البشرة ويجعلك تشعر بالبرودة.