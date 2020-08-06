الوسط الفني بيفرح.. 3 ولادات في يوم واحد

علاقات و مجتمع

كان أمس يوما سعيدا على الوسط الفني، فقد احتفل أكثر من فنان بقدوم مولود جديد ينضم إلى الأسرة، وشارك الفنانون فرحتهم مع متابعيهم وجمهورها وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع "إنستجرام"، وجاءت مصادفة كل الولادات لإناث.

فيفي عبده

احتفلت الفنانة فيفي عبده مع الطبيب بولادة حفيد جديد لها من ابنتها هنادي وزوجها شريف، وشاركت فرحتها مع متابعيها وجمهورها عبر "إنستجرام"، حيث كتبت، "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات النهارده ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد. انا بشكر دكتور شريف باشا سيف علي اهتمامه ببنتي".

واستقبل فيفي عبده التهاني بالصغيرة صيفة العائلة.

جنات

أعلنت جنات كذلك إنها انجبت ابنتها الثانية"جوليا"، من زوجها المحامي المصري محمد عثمان نعمان، وكتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تعلن النبأ السعيد.

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حيث كتبت، "ربنا رزقنا ببنتنا التانيه جوليا ربنا يبارك فيها ويحفظها اللهم لك الحمد والشكر شكرا للدكتور شريف باشا"، والمصادفة أنه نفس الطبيب الذي ولد ابنة الفنانة فيفي عبده.

محمد إمام

أصبح الفنان محمد إمام "أبو البنات" رسميا، فقد أعلن عبر "إنستجرام"، إنجابه لابنته الثانية قسمت، وشارك ذلك مع جمهوره ومتابعيه.

وكتب محمد إمام، "{وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} عمري ما كنت اتخيل إن ربنا هيرزقني ببنتين".

وأكمل معلنا اسمها: "قسمت محمد إمام وصلت يا جماعة، يلا دلعوها بقى.. ودلعوني أنا كمان علشان أبو البنات لازم يدلع، ربنا يحفظ جميع أطفالنا، الحمدلله".