استهزأ بأمه على طريقة خالد النبوي.. والأخير يلقنه درسا: عيب

علاقات و مجتمع

"بقول لابني أنا زعلانة منك.. قال لي فاكرة خالد النبوي وهو بيقول لغادة عبد الرازق ما بلاش تمثيل بقى وراح مقلدك"، تغريدة أعاد نشرها الفنان خالد النبوي، لإحدى متابعيه عبر حسابه على موقع التديونات القصيرة "تويتر" لأم دونت رد فعل ابنها حينما أبلغته بأنها غاضبةً منه لموقف ما، لتتفاجأ من رده التي وجدت فيه سخرية وتقليل من شأنها.

لقن الفنان خالد النبوي، ابن السيدة، درسًا عبر حسابه، حول كيفية التعامل مع والدته، قائلًا "أولا صباح الخير.. عيب جدًا أنه يعمل كدة.. أكيد بيهزر".

وتابع الفنان محاولًا تطييب خاطر السيدة، "المفروض يبوس إيديكي زي أنا ما كنت بعمل مع أمي الله يرحمها".

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وعن الدور الذي لعبه خلال أحداث مسلسل "مسألة مبدأ" والذي لعب فيه خالد النبوي دور الابن، قال "عادل ده كان دور وشخصية مهزوزة نفسيًا.. الأم أغلى ما في الدنيا".

وكان الفنان خالد النبوي، أعلن عن وفاة والدته، منذ عامين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب وقتها: "أمي حبيبتي.. بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى اللهم رحمتك الواسعة إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي، كانت مسلسل "لما كنا صغيرين" مع الفنان محمود حميدة، وريهام حجاج، والذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي.