ما أسباب وجود خطوط بيضاء على صدور الدجاج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عادة ما يكون لحم الدجاج النيء ورديا، ولكن ربما لاحظت وجود خطوط بيضاء على الصدور، إذا كان الأمر كذلك، ربما تساءلت عما إذا كانت هذه طبيعية أم لا.

تشير دراسة من جامعة بولونيا الإيطالية، إلى أن هذه الخطوط البيضاء قد تعني شيئا لا ندركه، بحسب ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

وجدت الدراسة التي نُشرت في المجلة الإيطالية لعلم الحيوان، أن تلك القطع حينما تعرضت للشوي كانت أكثر دهونا من المعتاد، وغالبا ما تتجاوز الدهون الطبيعية بنسبة 224٪. وبسبب هذا، يعتقد الباحثون أن الخطوط هي نتيجة لتقنيات الزراعة والتربية الجديدة التي تستخدم لمساعدة الدجاج على النمو بشكل أسرع واكتساب المزيد من وزن الجسم عن المعتاد، ويمكن أن يكون هذا أيضا علامة على اضطراب في العضلات غالبا ما يوجد في الطيور.

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وأوضحت الدراسة، أن الدجاج ينمو في نصف الوقت الذي كان من قبل 50 عاما، وغالبا ما يكون غنيا بزيت الدواجن التكميلي، وهي دهون حيوانية غير مشبعة، وجاءت العديد من هذه الممارسات لتلبية الطلب على الدواجن في السنوات الأخيرة، وقد تؤدي هذه الممارسات إلى اضطراب عضلي في الطيور، ما يتسبب في انخفاض العضلات مع زيادة الدهون كما يظهر على صدور الدجاج بخطوط بيضاء.

وزعمت الدراسة أيضا أن لحم الدجاج فقد بعض قيمته الغذائية على مر السنين، ما زاد المخاوف من أن الخطوط البيضاء تدل على أن اللحم يفقد البروتينات العاملة بشكل تدريجي، ومع ذلك، زعم استطلاع أجري كجزء من الدراسة أن الخطوط البيضاء لم تؤثر إلا على نحو 12٪ من الشرائح.

بشكل عام، يعتقد أن اللحوم المخططة البيضاء آمنة للأكل، على الرغم من وجود عيب آخر وهو المذاق، بالمقارنة مع الدجاج الصحي، فضلا عن أن نكهتها أقل ولا تمتص التتبيلة جيدا.

وزعم أحد الاستطلاعات أن حوالي نصف المستهلكين قالوا إنهم لن يشتروا الدجاج المعتدل المخطط، ولوحظ أيضا أن شرائح فيليه ذات خطوط حادة بدت أكثر بدانة، وإذا كانت هذه الخطوط نتيجة تقنيات تربية جديدة لجعل اللحم متاحا أكثر، فمن المؤكد أنه جاء بنتائج عكسية.