نجمات أطلقنَ صيحاتهنّ الخاصة..لمسات خاصة ومميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 أغسطس 2020 03:44 مساءً - النجمات هن أيقونات الموضة عبر السنوات، فيمكن أن نعرف الصيحات في كل عصر وبلد من خلال رصد نجمات هذا العصر، وهذا يجعل الموضة والصيحات جزءًا من حياة النجوم بجانب أعمالهن الفنية، ولذلك نجد عددًا من النجمات أطلقنَ صيحات خاصة بهن، أو خطوط موضة أو حتى قمن بتصميم الأزياء المختلفة.



جينفر لوبيز:

جينفر لوبيز



تعتبر "جينفر لوبيز" من أكثر النجمات المحبات للموضة، كما أنها نموذج لجسم المرأة "الكيرفي" المنتشر حول العالم، لذلك في عام ٢٠٠٥ قامت بتصميم أول مجموعة من الملابس، وعرضتها في أسبوع الموضة بنيويورك.

وفي ٢٠١٠ قامت بإنتاج خط ملابس لها بالتعاون مع متاجر Kohls بالولايات المتحدة، متاجر Coppel بالمكسيك، ولم يتوقف الأمر عند الملابس، ففي ٢٠١٧ تعاونت مع "Giuseppe Zanotti"؛ لتقديم مجموعة خاصة بالأحذية.

وتتميز الصيحات التي تطلقها "جينفر لوبيز" بالحس الأنثوي الكبير.

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فيكتوريا بيكهام:

فيكتوريا بيكهام



عرف العالم "فيكتوريا بيكهام" كعضو في الفريق الغنائي "سبايس جيرلز"، وبعدها زوجة لاعب الكرة الشهير "ديفيد بيكهام"، ولكن في ٢٠٠٨ قدمت نفسها للعالم كمصممة أزياء وذلك بعد تفرغها لهذه المهمة، وفي البداية لاقت الكثير من النقد.

لكن اليوم تعتبر "فيكتوريا بيكهام" واحدة من أشهر مصممات الأزياء في العالم، خاصة أنها تعطي الملابس الكلاسيكية لمسة عصرية وأنثوية شديدة التميز.

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ريهانا:

ريهانا



٢٠١٤ كانت بداية "ريهانا" في عالم الأزياء والصيحات مع إطلاق "Puma" لمجموعة بالتعاون معها، وظل هذا التعاون قائمًا لسنوات.

وفي ٢٠١٩ قامت بإطلاق خط ملابس فاخرة مع شركة "LVMH" تحت اسم "Fenty" وهذا استكمال لعلامتها التجارية الخاصة بالتجميل "Fenty beauty".

ودائماً ما تؤكد "ريهانا" أنها ليست وجهًا تجاريًا للعلامة، بل هي ملهمة لها، وتتميز أزياء ريهانا وصيحاتها بالجرأة والخروج عن المألوف.

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جيسيكا سيمبسون:

جيسيكا سيمبسون



تعتبر "جيسيكا سيمبسون" من أنجح النجمات اللائي دخلن عالم الأزياء، حيث دخلته بشكل رسمي عام ٢٠٠٦ عند تأسيس علامتها التجارية التي تحمل اسمها واليوم هذه العلامة تساوي حوالي بليون دولار.

وما يميز أزياء "جيسيكا" أنها تناسب المقاسات الكبيرة، والأمهات، حتى أنها قدمت من قبل مجموعات للحوامل.

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سارة جيسيكا باركر:

سارة جيسيكا باركر



عشق "سارة جيسيكا باركر" للأحذية هو الذي جعلها تؤسس علامتها التجارية "SJP"، وتعاونت من خلالها مع أسطورة عالم تصنيع الأحذية "Manolo Blahnik" وتلاقي علامة "سارة" التجارية رواجًا كبيرًا.