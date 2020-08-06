إطلالات لأزياء مغربية من جيهان كيداري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 أغسطس 2020 03:44 مساءً - عملت المذيعة المغربيّة جيهان كيداري في مجال الأزياء وعروضها منذ صغر سنها، ومن ثَمَّ اتجهت للتمثيل، وشاركت في مسلسل "زهرة الباتول"، ومسلسل "سلمات أبو البنات" و"نهار مبروك"، كما شاركت في برنامج المقالب الرمضاني "رامز بيلعب بالنار"، وتنشر جيهان الكثير من الصور لإطلالاتها ب والأزياء المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما "إنستجرام"، حيث يتابعها من خلالها أكثر من مليون متابع.



الجلابية المغربية

الجلابية المغربية



الجلابية أو الجلابة المغربية هي لباس مغربي تقليدي واسع الانتشار في المنطقة المغربية، وعادة ما يكون شكله فضفاضًا، ويُلبس من طرف الرجال والنساء، ويُصنع بالكثير من الألوان والأشكال. وعن جيهان كيداري فقد تأنقت بالجلابة السوداء المصممة بقماش المخمل المرسوم بالزهور والخطوط الفضية، وأكملت إطلالتها الناعمة بحذاء طويل ذي كعب أسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدلة، مع مكياج ارتكز على طلاء الشفاه الأحمر ليضفي عليها إطلالة كلاسيكية مذهلة.

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القفطان المغربي بالألوان الداكنة

القفطان المغربي بالألوان الداكنة



القفطان المغربي هو زيٌ تقليدي نسائي يُعتبر من أقدم الألبسة التقليدية في العالم، ويعود ظهوره للسُلطان المغربي أحمد المنصور الذهبي، ويُعدُّ رمزًا للنبالة والأناقة والتراث والهوية في المغرب، ويُرْتَدَى في المُناسبات السعيدة، لذا استوحينا لكنّ من جيهان الكيداري عدة قفاطين مصمَّمة بألوان داكنة لتخفي عيوب الجسم وتضفي المزيد من الفخامة على من ترتديها، ومنها أطلت جيهان بقفطان أسود مصمم من قماش المخمل المطرز بالبرونزي والفصوص الناعمة، وأكملت مظهرها بتسريحة شعر الويفي المنسدل والمكياج الناعم، وفي إطلالة أخرى اختارت قفطانًا عنابيًّا من قماش المخمل المطرز من الجزء العلوي وأطراف الأكمام بالنقوشات الذهبية، وسرحت شعرها المنسدل بتسريحة مرتفعة لمظهر شبابي، وارتدت في الإطلالة الثالثة قفطانًا أخضر عصريًّا مصممًا بمطاط في الخصر ومزينًا بأكمام منفوخة مزينة بمطاط في الأطراف، وطُرِّزَ القفطان بالذهبي في الجزء العلوي بطريقة أنثوية أنيقة، وأكملت جيهان مظهرها بأقراط ضخمة وتسريحة شعر منسدلة.

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القفطان المغربي بالألوان الفاتحة

القفطان المغربي بالألوان الفاتحة



تتألق جيهان بالقفاطين المغربية المصممة بالألوان الفاتحة لمظهر أنيق وأنثوي مفعم بالحياة، وفي أحدث إطلالاتها ظهرت بقفطان فوشيا من المخمل الراقي المطرز بالأبيض والفصوص الزرقاء والزهرية في الجزء العلوي وأطراف الأكمام، وأكملت مظهرها بأكسسوار فضي للشعر ومكياج خفيف، وأطلت في إطلالة أخرى بقفطان سماوي مطرز من المنتصف بالعنابي والذهبي، وزينت إطلالتها بأكسسوارات فضية ملكية.