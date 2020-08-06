"أنا من غيرك ولا حاجة".. إنجي وجدان تحتفل بعيد ميلاد والدتها

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة إنجي وجدان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد والدتها، وشاركت عددًا من الصور التي تجمعهما.

وجهت الفنانة رسالة مؤثرة لوالدتها، قالت خلالها: "النهاردة عيد ميلاد أحلى أم في الدنيا ربنا يخليكي لينا وتبقى دايما شايلانا كده كلنا زي إسماعيل بحبك وفعلا أنا من غيرك ولا حاجة".

تشابه كبير بين الفنانة ووالدتها لفت انتباه المتابعين حيث انهالت التعليقات على الصور التي شاركتها إنجي، وكان من أبرزها، "أنا شايفة إنجي وجدان كبيرة وإنجي وجدان صغيرة، مامتك شبهك، بسم الله ما شاء الله حلوين أوي شبه بعض جدا كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى ماما في الدنيا، نسخة منك".

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وكانت الإعلامية والفنانة إنجي وجدان تعرضت للسب عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث كتبت لها إحدى المتابعات لفظا خارجا وعندما هددت إنجي وجدان بتحرير محضر حظرتها المستخدمة التي سبتها.

ونشرت إنجي وجدان عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ما تعرضت له، حيث قالت لها إحدى المتابعات "كرتونة..."، لترد عليها إنجي قائلة، "إنتي غريبة جدا عملالي فولو عشان تشتميني وخلاص، ربنا يشفيكي وعلى فكرة أنا هعملك محضر سب وقذف".

وكتبت إنجي في تعليقها على لقطة الشاشة التي نشرتها بعدما حذرتها المستخمة التي سبتها، "دخلت شتمتني ولما قلتلها هعملك محضر عملتلي بلوك، بس هي مش فاهمة إنها عادي تتجاب من بيتها، افضح متنمر".