انفجار بيروت.. نادين نجيم: وجهي بيترمم والجروحات بطيب

علاقات و مجتمع

تأثرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بالكارثة الكبرى التي عاشها المجتمع اللبناني أول أمس، نتيجة انفجار مرفأ بيروت، فكانت من مصابي الانفجار، وخضعت لعملية جراحية طويلة استمرت 6 ساعات.

وقالت نادين عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني".

وتابعت: "بشكر الله كل ثانية ولادي بخير ويسوع عطاني عمر جديد وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات".

وأضافت: "عم صلي للكل اقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين".

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نادين نسيب عن انفجار بيروت: نص وجهي اتكسر

مقطع فيديو مصور لم تتعد مدته 23 ثانية، شاركته الفنانة اللبنانية نادين نجيم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تحدثت من خلاله عن الأضرار التي لحقت بها إثر الانفجار الذي هزّ بيروت ووصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

بصوت متقطع يملؤه الحزن، روت الفنانة تفاصيل تأثرها بالانفجار، وتحطم منزلها بالكامل، قائلةً "كنت قاعدة جنب الشباك عم شوف تلفزيون تتخايلوا شو صار فيني، بشكر ربي أولاً رجع خلقني وأعطاني عمر جديد الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت على بيت وبيشوف الدم وين ما كان".

وتابعت الفنانة: "كل شي مكسر ما بيقول أنه بعدنا عايشين الحمدالله ألف مرة عطاني القوة انزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي".

وأضافت: "وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على أول مشفى رفضوا يستقبلوني لأنه كانت مكدسة بالجرحى رجع اخدني على مشفى المشرق أسعفوني وخضعت لعملية 6 ساعات لأن نص وجهي وجسمي مدمم".

واختتمت حديثها قائلة: "يلي شفته على أرض صعب كتير ينوصف فعلاً وكأنه قنبلة نووية شكراً يا رب إنك حميتني وحمد الله ولادي بخير وسلامة، ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى".