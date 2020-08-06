الامارات | فيديو يدهش رواد التواصل عالميا...قطعة لحم "تنبض" وتتحرك على لوح التقطيع

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يدهش رواد التواصل عالميا...قطعة لحم "تنبض" وتتحرك على لوح التقطيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحدث مقطع فيديو نشرته سيدة على "تويتير" من قبيل المزح والفكاهة، متابعة واسعة وشعبية منقطعة النظير على مواقع التواصل عالميا.

ويظهر الفيديو الذي نشرته "يو آرتست" موقفا حصل في مطبخ العائلة مع والدتها، إثر تفاجئها بقطعة لحم تنبض فوق لوح التقطيع الخاص الذي كانت الأم قد وضعتها عليه من أجل تقطيعها لإعداد الطعام لعائلتها.

ونشرت "يو آرتست" الفيديو على صفحتها معلقة بالقول إن والدتها أرادت طهي اللحم، ومع ذلك، عندما بدأت قطعة اللحم تنبض وتتحرك بوضوح على اللوحة الخشبية، ، شعرت والدتي بالخوف وغيرت رأيها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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