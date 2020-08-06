10 أشياء يفعلها كل مطعم لخداعك.. انتبه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لكل صناعة أسرار نجاح خاصة بها، والمقاهي والمطاعم ليست استثناء، فهناك العديد من الطرق التي تجعل الضيف يطلب المزيد من الأطباق بمهارة،

تلجأ المقاهي والمطاعم إلى خدع ماكرة لإبقائك في المطعم ودفعك لطلب شيء آخر، وهي كالتالي:

1- الطاولات ذات المنظر الرائع:

يتم دائما تقديم الأماكن ذات الإطلالة البانورامية على المدينة أو المحيط لأولئك الذين يأتون لإنفاق مبلغ كبير من المال، لذا، قبل جلوسك على المقعد، سيسألك المضيف أو الجرسون "هل ستتناول وجبة؟"

إذا طلبت طاولة بالقرب من البحر، ولكنك ستطلب فقط قهوة وحلوى، فسيتم إخبارك بأن الطاولة محجوزة.

2- خصومات خاصة للأطفال:

هناك سبب لعدم وجود قائمة طعام للأطفال في العديد من المطاعم، بدلا من ذلك، سيقدم الجرسون الرعاية للطفل من خلال طلب شيء ما من القائمة العادية، ما يعد نصف حجم الوجبة العادية، وبطبيعة الحال، سيكون السعر مرتفعا.

3- منع النادل من ترك شعره أو ارتداء المجوهرات:

لا يسمح أبدا بارتداء الشعر، ويجب أن يكون المكياج بسيطا جدا، ولا يجب أن يكون هناك مجوهرات، ويجب قص الأظافر، ويتم ذلك من أجل منع الضيوف من الشعور بأن قطعة طلاء الأظافر أو الشعر قد ينتهي بهما الأمر على طبقهم.

4- وجبات مجانية لأشخاص محددين:

غالبا ما تقدم المطاعم مقبلات مجانية لضيوفها، ولكن هناك سبب للقيام بذلك، تجعلك ترغب في تناول المزيد، ويتم ذلك لجعل الضيف ينفق المزيد من المال، عادة، يتم تقديم الطعام المجاني إلى مجموعات من النساء، حيث ينفقن أموالا أكثر من الرجال.

5 كعكات كاملة معروضة وأخرى يتم قطعها:

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في المطاعم والمقاهي، هذه هي الطريقة لاستمالك وجعلك تشتري، يبدو أن شخصا واحدا على الأقل قد اشترى قطعة بالفعل، لذا يجب أن تكون الكعكة جيدة، وإذا لم يتم طلب قطع الكعكة لبضع ساعات، يبدأ الجرسون في التوصية بها لضيوفهم، وفي النهاية، يساعد ذلك على بيع الحلوى بشكل أسرع.

6- أسماء غير عادية للأشياء العادية لرفع أسعار الأطباق:

غالبا ما يغير الطهاة وصفة طبق مألوف من أجل توفير الكثير من المكونات، أو بالعكس، يمكنهم إضافة مكون صغير وزيادة السعر بشكل كبير،

وفي بعض الأحيان، يتم إعطاء الأطعمة العادية أسماء غريبة من أجل جعل الضيوف يشعرون بأنهم يدفعون مقابل شيء حصري للغاية.

7- عصير ليمون مجاني:

هل قبلتها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت لا تغادر المكان لأن عصير الليمون موجود على الفاتورة الآن، غالبا ما يتم تقديم عصير الليمون أو العصير الطازج الذي يجعل الناس يرغبون في طلب الطعام الساخن أو السلطة لأن هذه المشروبات تجعلنا أكثر جوعا.

8 -يعتمد حجم طبقك على مكانك وما تطلبه:

يتم تقديم الطبق الرئيسي على أطباق كبيرة بحيث تتركك تشعر بالجوع وتحاول دفعك إلى طلب الحلوى.

9- يمكن للجرسون معرفة ما سيطلبونه بناء على المظهر:

يمكن للجرسون ذوي الخبرة تخمين الطبق أو الشراب المفضل لديك من خلال سلوكك وملابسك وطريقتك في الكلام، وعلى سبيل المثال، يحب الطلاب والفتيات الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما طلب السلطات مع الدجاج أو المأكولات البحرية وأطباق المكرونة وحساء الكريم وحلويات الشوكولاتة والشاي واللاتيه، وغالبا ما يطلب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما أطباق بالدجاج، ويحب الأطفال النقانق والبطاطس المقلية.

10 - مواد وأشكال وألوان مختلفة للتعامل مع اللاوعي:

من السهل خداع دماغنا باستخدام الحيل المرتبطة بكيفية إدراكنا للواقع، وعلى سبيل المثال، مذاق الآيس كريم أفضل عندما يتم تقديمه بملعقة معدنية، والزجاج الأخضر والأزرق يجعل المشروب يبدو أكثر برودة ونضارة، لذا تقدم المطاعم الفاخرة باهظة الثمن الأطباق الرئيسية والشهية على الأطباق الثقيلة لأنها تجعل الطعام يبدو أكثر جودة مما هو عليه في الواقع.