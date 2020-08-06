نصائح ذهبية لترشيد استخدام الأطفال للميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

توفر شبكة الإنترنت للأطفال والمراهقين إمكانيات غير محدودة تقريبا؛ حيث تمر الساعات بسرعة على الشبكات الاجتماعية أو أثناء اللعب.

وتنصح مبادرة (راقب ما يفعله طفلك مع الميديا) الألمانية بوضع قواعد واضحة تلتزم بها الأسرة بأكملها، مثل تناول العشاء معا والقيام بالأشياء بدون استخدام هاتف ذكي وتخصيص وقت عائلي خال من الميديا في عطلة نهاية الأسبوع، مع العلم أن الأطفال يلاحظون جيدا مدى التزام الآباء أنفسهم بالقواعد. ويمكن استيضاح مثل هذه النقاط عبر ملاحظات يتم تعليقها على الثلاجة على سبيل المثال.

لكل عمر مدة تناسبه

وأضافت المبادرة أن كل عمر له مدة استخدام تناسبه؛ فالأطفال حتى 5 سنوات لهم نصف ساعة يوميا أمام الشاشة، وحتى 9سنوات ساعة واحدة. ومن سن التاسعة يمكن بل ويجب أن يكون الأمر أكثر مرونة.

ومن الجوانب المهمة أيضا في مثل هذه الاتفاقية الأسرية عمليات الشراء داخل التطبيق وحماية البيانات والخصوصية ومخاطر الاتصال؛ فمن المهم مرافقة الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 12 عاما، وتأمين الملفات الشخصية وجعلها محدودة قدر الإمكان.

خلل في الحياة الواقعية

وتحذر المبادرة من أن المستوى العالي جدا من استهلاك الميديا يشير إلى وجود خلل في الحياة الواقعية والبيئة الاجتماعية. وغالبا ما يكون هذا افتقارا إلى المشاركة الاجتماعية، فضلا عما سينتج من مشاكل في حماية البيانات والخصوصية، خاصة للأطفال والشباب.

والشيء الإيجابي الوحيد هو أن الملتيميديا توفر فرصا كبيرة للتعلم واكتساب المعلومات والتواصل، فضلا عن أنه هناك العديد من التطبيقات الرائعة، التي تحفز الإبداع وتربط بين أفراد الأسرة.

وترى المبادرة أن الأنشطة في العالم الحقيقي كرحلات التنزه والتخييم تحظى برغبة كبيرة بين الأطفال والمراهقين اليوم، ويمكن أن تكون بديلا مناسبا لقضاء المزيد من الوقت أمام الميديا.