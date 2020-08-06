بعد أزمة زوجها.. مي حلمي تثير الجدل بفستان زفاف.. ومتابعين: هتتجوزي تاني

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا تتعد مدته ثواني، شاركته الإعلامية مي حلمي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بجانب فستان زفاف، وهو الأمر الذي أثار فضول وتساؤلات متابعيها.

وأرفقت الإعلامية تعليقًا على الفيديو، قالت خلاله: "استعدوا لأحلى مفاجأة".

لقي مقطع الفيديو المصور استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معه، وحصد على ما يقرب من 300 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، وكان من ابرزها، "لا متقوليش فرح تاني، هتتجوزي تاني ولا إية".

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قصة الحجز على منزل مي حلمي وزوجها محمد رشاد

بمقطع فيديو مصور لا تتعدَ مدته 6 دقائق أيضا، ظهرت خلاله الإعلامية مي حلمي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، باكية تروي قصة الحجز على منزلها وممتلكاتها بسبب مبلغ قيمته 5 ملايين جنيه مستحق على زوجها المطرب محمد رشاد، في الشهر الماضي.

بدأت "مي" مقطع الفيديو قائلة: "الفيديو ده أنا عملاه علشان الناس مؤذية ومن غير سابق إنذار، صحيت على مكالمة تليفون على إن في ناس هتدخل شقتي تحجز على ممتلكاتي وحاجتي، علشان عقد تبع رشاد في الغناء، والمبلغ 5 ملايين جنيه".

وتابعت "مي": "رشاد عنده 30 سنة هو حاول يوسط ناس كتير، كل همهم يشوفوه محبوس، حقي أخاف على بيتي وعلى حبي، شوفتوا بداية زعلنا وصلحنا ونجاحه ونجاحنا، كفاية 4 سنين وقف حال فيه، وسنتين ليا".

وأشارت خلال حديثها: "بدعم جوزي وبقول كفاية وقف حال فينا، هتعملو إيه؟ عملك إيه عشان الكره ده؟ سيبنا في حالنا وابعد عن شغلنا، ومش هنسيب حقنا".

يذكر أن الثنائي تزوجا دون صخب أو تغطية إعلامية، في مارس من العام الماضي، بعدما أُلغي الزواج قبلها بمدة، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأسرتين قبل الفرح بساعات قليلة.