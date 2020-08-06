محمد إمام يرزق بابنته الثانية: أبو البنات لازم يدلع

علاقات و مجتمع

رزق الفنان محمد إمام بمولودة جديدة، أطلق عليها اسم "قسمت"، ليصبح رسميا "أبو البنات"، بعد طفلته الأولى خديجة.

وشارك محمد إمام متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "{وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} عمري ما كنت اتخيل إن ربنا هيرزقني ببنتين".

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وأكمل معلنا اسمها: "قسمت محمد إمام وصلت يا جماعة، يلا دلعوها بقى.. ودلعوني أنا كمان علشان أبو البنات لازم يدلع، ربنا يحفظ جميع أطفالنا، الحمدلله".

وتلقى إمام من جمهوره ومتابعيه التهاني بالمولودة الجديدة، وكان من بين التعليقات على الصورة، "ما شاء الله مفيش أجمل من كدة"، و"ألف مليون مبروك لأبو البنات"، و"ألف مليون مبروك يا أبو قسمة عقبال ما تفرح بجوازها هيا وخديجة"، و"تتربى في عزك يا رب".