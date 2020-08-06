علاقات و مجتمع
فتحت الفنانة سيمون درج ذكرياتها، وبدأت في نشر صور لها من الماضي، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت سيمون صور نادرة لها خلال احتفالها مع والدتها وجدتها بعيد ميلادها الـ18، وشاركتها مع متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا.
وكتبت سيمون في تعليقها على الصور: "عيد ميلادي الـ18 أنا وأمي وتيتا الله يرحمهم في شبرا الجميلة وأحلى عيد ميلاد".
وتشارك سيمون جمهورها ومتابعيها دوما بصور ولقطات من حياتها اليومية، وكذلك أعمالها الفنية.
يذكر أن آخر أعمالها هو مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي" مع كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، وهالة فاخر، ونضال الشافعي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور نادرة.. هكذا احتفلت سيمون بعيد ميلادها الـ18 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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