دوللي شاهين عضو لجنة تحكيم "MISS EGYPT 2020"

لايف ستايل

وقع اختيار إدارة مسابقة ملكة جمال مصر "MISS EGYPT 2020" برئاسة الدكتورة آمال رزق، على الفنانة اللبنانية دوللي شاهين للمشاركة كعضو في لجنة تحكيم المسابقة هذا العام.

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وكشف محمد علي، المستشار الإعلامي للمسابقة، خلال بيان صحفي بأن كاستينج المسابقة سينطلق هذا العام بين يومي 9 و10 أغسطس الجاري، وذلك داخل فندق الماسة بمدينة نصر.

ويشارك دوللي في لجنة التحكيم كل من الفنان عمرو عبدالعزيز، والفنان حسام الحسيني.

يذكر أن مسابقة "MISS EGYPT 2019" التي انطلقت العام الماضي شارك في لجنة التحكيم كل من دكتورة آمال رزق، والفنانة هنادي مهنى، والفنان فراس سعيد، ومصمم الأزياء بهيج حسين، وريم رأفت ملكة جمال مصر 2018، وأيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي، وأقيم الحفل النهائي بمسرح فندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة.