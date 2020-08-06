كتب: هن - 09:32 ص | الخميس 06 أغسطس 2020

قدمت الشيف غادة جميل طريقة عمل مدلعة، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير عمل مدلعة لطبقة البسبوسة 500 جرام دقيق سميد نصف كيس بيكنج بودر 200 جرام لبن أو زبادي 200 جرام سمنة 150 جرام جوزهند 100 جرام شربات لطبقة الكنافة 200 جرام كنافة 50 جرام سمنة Advertisements للحشو كريم شانتي شوكولاتة كريمة بندق بسكوت بالقرفة مربى مشمش صوص كراميل زبدة كريمة البسكوت طريقة عمل مدلعة يخلط دقيق السميد لعمل البسبوسة مع السكر وجوز الهند والبيكنج بودر ثم يضاف اللبن والسمنة. يشكل الخليط في صينية وتوضع بالفرن حتى تمام النضج وتسقى بالشربات. تخلط الكنافة مع السمنة وتفرد في صينية وتكبس وتوضع في الفرن حتى النضج. في طبق التقديم، توضع البسبوسة الباردة. تحشى بالحشوة المفضلة. وتضاف الكنافة وتزين حسب الرغبة. تقدم باردة.

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