كتب: هن -
09:32 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
قدمت الشيف غادة جميل طريقة عمل مدلعة، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل.
مقادير عمل مدلعة
لطبقة البسبوسة
500 جرام دقيق سميد
نصف كيس بيكنج بودر
200 جرام لبن أو زبادي
200 جرام سمنة
150 جرام جوزهند
100 جرام شربات
لطبقة الكنافة
200 جرام كنافة
50 جرام سمنة
للحشو
كريم شانتي
شوكولاتة كريمة بندق
بسكوت بالقرفة
مربى مشمش
صوص كراميل
زبدة كريمة
البسكوت
طريقة عمل مدلعة
يخلط دقيق السميد لعمل البسبوسة مع السكر وجوز الهند والبيكنج بودر ثم يضاف اللبن والسمنة.
يشكل الخليط في صينية وتوضع بالفرن حتى تمام النضج وتسقى بالشربات.
تخلط الكنافة مع السمنة وتفرد في صينية وتكبس وتوضع في الفرن حتى النضج.
في طبق التقديم، توضع البسبوسة الباردة.
تحشى بالحشوة المفضلة.
وتضاف الكنافة وتزين حسب الرغبة.
تقدم باردة.
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