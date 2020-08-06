طريقة عمل سلطة الكرنب الأحمر في المنزل

سلطة الكرنب الأحمر من المأكولات الصحية، التي تحتوي على العديد من الخضروات والعناصر الغذائية المفيدة للصحة.

ووسط بحث ربات البيوت عن طرق إعدادها، لاستمتاع بمذاقها المميز، يقدم "هن"، طريقة صحية وسهلة لتحضير سلطة الكرنب الأحمر، قدمتها خبيرة التغذية سالي فؤاد، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

مقادير سلطة الكرنب الأحمر

- جزر مبشور.

- كرنب أحمر.

- بصل أخضر.

- خيار.

- فاصوليا حمراء مسلوقة.

- طماطم.

- خس.

- جبنة مبشورة.

- الشبت.

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- نصف كوب من اللبن الرايب.

- ملعقة كبيرة من المايونيز.

- ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

- ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

- نصف ليمونة.

- ملح.

- فلفل.

طريقة تحضير سلطة الكرنب الأحمر

- خلط الشبت وملعقة كبيرة من المايونيز، وملعقة صغيرة من بودرة البصل، مع اللبن الرايب، وبودرة ثوم.

- إضافة نصف ليمونة وملح وفلفل، وملعقة كبيرة من الشبت المفروم، للحصول على صوص سلطة الفاصوليا الحمراء.

- تجهيز وعاء لوضع الصوص في القاع.

- إضافة الكرنب والبصل الأخضر، والجزر والفاصوليا.

- إضافة الخيار والطماطم والجبنة والخس، ثم رج البرطمان جيدا.