كتب: هن - 06:50 ص | الخميس 06 أغسطس 2020

تعد الكوسة من الوجبات الأساسية في طبق الدولمة، وهو المحشي المشكل، وهي تشبه في طهيها طريقة عمل محشي الباذنجان، يقدم لك موقع "هن" في خطوات بسيطة طريقة عمل محشي الكوسة. المقادير كوسة. أرز. عصير طماطم. بصل. بقدونس. كزبرة. شبت. فلفل رومي. جزر مبشور. سمن. مكعب مرقة. فلفل أسود. بهارات. نعناع. Advertisements ثوم مفروم. كمون ناعم. طريقة عمل محشي الكوسة يشوح البصل في صينية على النار في ملعقة سمن مع ملح وفلفل أسود. يضاف 4 فصوص ثوم مفروم. يقطع الفلفل الرومي ويضاف عصير الطماطم. يوضع القليل من تقوير الكوسة والجزر في الحلة ويقلب ويترك الخليط على النار ليستوي. يضاف قليل من النعناع والشبت والبقدونس والكزبرة والأرز والكمون والبهارات. يزال الخليط من على النار. يوضع في أرضية حلة أخرى تقوير الكوسة وقليل من الجزر. تحشى الكوسة بالخليط وتوضع في الحلة. يوضع في الخلاط ماء وبصلة وطماطم ويضرب ثم يوضع الخليط على النار. يضاف على الخليط مرقة وملح وفلفل وقليل من الزيت ويقلب ويغطى. يوضع الصوص على الكوسة وتترك على النار في الحلة. تغطى الحلة حتى تنضج وتقدم.

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