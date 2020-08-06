هل وضع "المكياج" والخروج به حرام شرعا؟.. الإفتاء ترد

فتاوى المرأة

قد تتشكك بعض السيدات في مدى وقوعها في الحرام بعد وضع "المكياج" والخروج به وهو ما دفع بعضهم لتوجيه سؤال لدار الافتاء عبر البث المباشر على "فيس بوك".

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وتقول السائلة: "هل وضع بسيط من الميكب والخروج به حرام وهل يعتبر تبرج؟".

وأجاب على استفسار السائلة الدكتور أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: أن وضع الفتاة ميكب والخروج به لا يعتبر تبرج ولا حرام شرعًا ما دامت الفتاة محجبة، ولكن بشرط أن يكون هذا المكياج بسيطا ولا يكون بشكل صارخ أو لافت للنظر بما يشبه تبرج سيئة السمعة.

وأضاف: "ولا كحل العين حرام ولا تسوية الحاجب بنزع الزائد منه حرام مع إبقاء الأصل من الحاجب".