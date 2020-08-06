رفضت أدوار الإغراء واستشهد زوجها في حرب 1973.. لقطات من حياة سناء مظهر

علاقات و مجتمع

لمعت في الستينيات فكانت إحدى الفتيات الثلاث في فيلم"بياعة الجرايد"، مع ماجدة ونعيمة عاكف، قدمت العديد من الأعمال السينيمائية المميزة، تميزت بأدوار الشر، والمرأة الجريئة، قابلت صعوبات كثيرة وغيرة فنية، بسبب جمالها، وكان ذلك يسبب حساسية لدى بعض النجمات اللاتي طلبن منها تغيير لون شعرها، كما اعتادت تصميم كل تفاصيل شخصيتها الفنية بنفسها من تسريحة الشعر وربطات الشعر التي اشتهرت بها، هي الفنانة سناء مظهر.

ويتزامن اليوم 6 أغسطس، الذكرى الثانية على رحيل الفنانة سناء مظهر، التي توفيت في عام 2018، ويُقدم هُن لقطات من حياتها خلال السطور التالية.

تنتمي الفنانة سناء مظهر، لأسرة فنية، فشقيقها الفنان أحمد مظهر، بدأت مشوراها الفني بفيلم "أنا بريئة"، لمعت في فيلم "بياعة الجرايد"، فكانت إحدى الفتيات الثلاث، مع ماجدة ونعيمة عاكف، يعتبر رصيدها الفني ليس بالكثير اذ قدمت 13 عملًا سينمائيًا فقط.

تزوجت في نهاية خمسينيات القرن الماضي من الطيار الحربي حسن القصري، وعاشا حياة هادئة إلى أن تم استدعاءه من قبل القوات المسلحة للمشاركة في حرب يونيو 1967.

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ومن بطولات القصري في الجيش المصري أنه نجح في بداية الستينايت من القرن الماضي وأسقط طائرة مينستير الإسرائيلية بالميج-17، واستشهد في عام 1973.

ورغم وفاة البطل المصري منذ أكثر من 50 عاما إلا أن سناء مظهر رفضت الزواج بعده.

فضلت الفنانة أن تعيش بعيدا عن بريق النجومية والشهرة، وارتدت الحجاب واعتزلت الفن تمامًا عام 1985، واتجهت لرياضتها المفضلة "الفروسية"، لم تخجل من أي عمل قدمته بعد اعتزالها.

رفضت أدوار الإغراء بإصرار، كما أن البعض عرض عليها العمل فى إحدى أعمال يوسف السباعي، واعتذرت عنه لأن به مشاهد إغراء.