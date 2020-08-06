يساعد على خفض الوزن وضغط الدم المرتفع.. فوائد الفستق الحلبي

صحة

أوضحت دراسة حديثة أجريت في جامعة كاليفورنيا، في سان ديجو، أن الفستق الحلبي، له العديد من الفوائد للجسم التي تساعد في الحفاظ على الجسم من بعض الأمراض، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا أونلاين".

حيث يساعد تناول الفستق على خفض الوزن وخفض ضغط الدم المرتفع، فتضمين الفستق في النظام الغذائي بانتظام يمكن أن يسهم في إنقاص الوزن.

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وقام الباحثون باختبار تأثيرات الفستق الحلبي، على 100 من الأصحاء الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، وتلقى جميع المشاركين نصائح عامة بشأن فقدان الوزن الغذائي والسلوكي، وإرشادات حول طرق زيادة النشاط البدني.

وقد أدخل نصف المشاركين في البحث، الفستق الحلبي إلى نظامهم الغذائي اليومي، في حين لم يفعل النصف الآخر ذلك.

وعمد الباحثون إلى قياس المعلومات الصحية للمشاركين، والنظام الغذائي والاختبارات المعملية لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في بداية ونهاية الدراسة التي استمرت أربعة أشهر.

وانتهت الدراسة إلى فقدان الوزن للمجموعة التي حرصت على تناوله، وانخفاض كتلة الجسم، وضغط الدم، وذلك لاحتوائه على مستويات عالية من الكاروتينات المضادة للأكسدة ونسبة صحية من الأحماض الدهنية.