مايوه وفساتين.. استوحي إطلالات الصيفية على البحر من دينا الشربيني (صور)

لايف ستايل

أزياء متعددة التصميمات والألوان، تنوعت بين المايوه والكاش مايوه والفساتين البسيطة، تألقت فيها الفنانة دينا الشربيني خلال استمتاعها بالصيف.

ويمكن لكِ أن تستوحي إطلالاتك على البحر من أزياء الفنانة الصيفية، رصد "هن" أبرزها:

كاش مايوه طويل

أطلت "دينا" بكاش مايوه طويل وشفاف وبفتحة جانبية طويلة، وبأسفله مايوه "قطعة واحدة" أبيض اللون، بحمالات رفيعة، وفتحات جانبية أعلى الخصر، مع مكياج بسيط، خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية الحالية مع أصدقائها في الجونة.

خلال قضائها العطلة الصيفية مع الفنان عمرو دياب، ظهرت بـ"كاش مايوه" أسود بدون بطانة، وبفتحة جانبية.

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بـ"لوك غجري"، وشعر "كيرلي"، ظهرت دينا "مشرقة" في جلسة التصوير بعدسة مصور "الهضبة" كريم نور، في أغسطس الماضي، حيث ارتدت جيبة قصيرة و"توب" ستوماك "أوفلشولدرز"، من البيج، به فتحات، أما الإكسسوارات كانت عبارة عن حلق كبير مستدير الشكل به حجر أخضر اللون، مع خاتمين بهم أحجارًا زرقاء، مع أساور نحاسية، في إطلالة تناسب الجلوس على البحر.

في العام الماضي، ظهرت الفنانة في حفل على إحدى الشواطئ، مرتدية مايو باللون الأبيض، مع كاش مايو مفتوح"، بصحبة النجم عمرو دياب.

بفستان شفاف قصير فاتح اللون له رابطة عُنق مكشوف الظهر، ظهرت الفنانة خلال حفلة لـ"الهضبة" باليونان في صيف 2019، من خلال الرقص وسط الجمهور على أغنيته الشهيرة "برج الحوت"، في ملابس تناسب التواجد على البحر.

يشار إلى أن الفنان عمرو دياب، قضى أسبوعا بين مدينتي الجونة والساحل الشمالي، بعد الاطمئنان على نجاح أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" التي طرحها يوم وقفة عرفات، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات، بصحبة دينا الشربيني.