آخرها جريمة شهر العسل.. 3 حوادث راحت ضحيتها الزوجات

علاقات و مجتمع

جرائم لأسباب مختلفة راح ضحيتها الزوجات أحيانا بعد يقع الحادث بعد شهور من الزواج لتنتهي العلاقة بالقتل، وأيا كانت الأسباب المؤدية إلى هذه النهاية المفجعة نرصد أبرز 3 جرائم قتل للزوجات على يد أزواجهن مؤخرا.

جريمة هزت المنصورة.. زوج يهشم رأس زوجته

قرر الزوج ويدعى "ط" صاحب الـ 31 عاما، التخلص من زوجته "ف" 35 عاما، بعد معاشرته فتخلص منها، هكذا سجلت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالدقهلية الواقعة واعترافات الزوج أثناء التحقيق في واقعة العثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها بمنطقة المجزر بمساكن العبور بالمنصورة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن الزوج المنسوب إليه تهمة القتل العمد لزوجته نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب رفض زوجة المجني عليها إقامة علاقة جنسية معه، وتطورت إلى تشابك بالإيدي مما دفع الزوج للإمساك برأسها وقام بتهشمها في السرير عدة مرات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتقرر حبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

زوج يقتل زوجته بسكين بعد إخفائها ابنته 10 أيام

10 أيام ظل يبحث فيها "عوض. س"، 45 عامًا، سائق، عن ابنته، بعدما قامت والدتها بإخفائها بسبب معاملة الأب الشديدة لها ولشقيقاتها الفتيات، وذلك في منطقة الخصوص بالقليوبية.

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أقدمت الأم على إخفاء ابنتها بمنزل أحد أقاربها دون علمه 10 أيام كاملة، حيث ظن الأب بأنه جرى اختطافها، وظل يبحث عنها طيلة هذه المدة، وعندما شعرت الزوجة بمعاناة زوجها وقلقه الشديد، اعترفت الأم بالواقعة وأخبرته بمكان ابنتهما، فأحضر سكينا وطعن زوجته.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا بحضور "عوض"، سائق، مقيم بالزرايب بالخصوص قسم شرطة المدينة، وأقر بقيامه بقتل زوجته "مروة ا. ا"، ربة منزل، حيث تعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" بطعنة نافذة بالصدر من الجهة اليسرى، حتى لفظت أنفاسها، إثر خلافات بينهما.

بالانتقال والفحص تبين أن الشقة محل الواقعة كائنة بعقار بالطابق السادس، وتبين العثور على جثة المجني عليها داخل غرفة النوم، وبمناظرتها تبين وجود طعنة نافذة بالصدر من الجهة اليسرى.

شهر العسل ينتهي بإلقاء الزوجة من البلكونة

خلافات على أكواب النيش تسببت في تخلص زوج من زوجته بعد 20 يوما على الزواج بمساعدة أمه، بعزبة عامر التابعة لمدينة دكرنس بالدقهلية.

وذكرت التحريات أن والدة العريس استولت على الأكواب من النيش وعندما حاولت العروس "رضا" الضحية معاتبة زوجها على تصرفات أمه تعدى عليها بالضرب بالاشتراك مع أمه حتى لفظت الضحية أنفاسها الأخيرة.

تمت إحالة المتهمين يدعى "شعبان" ووالدته للجهات المختصة ولاتزال التحقيقات مستمرة.