ذهبت إلى أهلها دون علم زوجها رغم قسمه.. ماذا تفعل؟

فتاوى المرأة

قد يضع بعض الرجال زوجاتهن في مأزق، وذلك بعد القسم عليهن بألا تذهب لزيارة ورؤية أهلها أو عدم الذهاب إلا بعد معرفته وهو ما يجعل بعضهن يستسلم وأخريات يذهبن دون علمه.

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وعليه توجهت إحدى السيدات بسؤال لدار الافتاء مفاده: "أقسم عليّ زوجي ألا أذهب إلى أهلي فذهبت دون علمه فماذا أفعل؟".

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر فيديو مسجل عبر موقع يوتيوب، قائلًا: "عليكِ أن تخبريه بأنك ذهبت لأهلك بعدما حلف عليك، والدين يقول إنه لا أقطع أهلي مهما حدث ولكن بأسلوب وطريقة طيبة حتى لا يحدث مشاكل".

وأضاف، قائلًا: "وليس شرعًا أن يمنعك من أهلك، وعليه أن يتصل بدار الإفتاء علشان لو عليه كفارة".