لأول مرة.. عمرو دياب يسجل فيديو مع دينا الشربيني بسبب تركي آل الشيخ

علاقات و مجتمع

فيديو قصير، لا تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة، شهد ظهور المطرب عمرو دياب، خلال تسجيل رسالة مصورة مع الممثلة دينا الشربيني، إلى الشاعر تركي آل الشيخ، وهو أول مقطع فيديو يسجله "الهضبة" مع الفنانة الشابة منذ ارتباطهما.

وظهر "الهضبة" في مقطع الفيديو الذي تداوله رواد إنستجرام، بتيشرت أبيض وأزياء كاجوال، بينما ظهرت "الشربيني" بفستان بدون أكمام طويل وفضفاض ومنقوش.

Advertisements

وبدأ "دياب" حديثه، قائلا: "كل سنة وانت طيب يا أبو ناصر، وعقبال مليون سنة.. بكلمك بعد ما سمعت كلمات أغنيتك اللي هتكسر الدنيا، وسمعتها لدينا، بعتذرك.. هي عايزة تقولك كل سنة وانت طيب.. يلا قوليلوا".

وتحدثت دينا الشربيني: "كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة.. الأغنية تجنن وهتكسر الدنيا كالعادة".

وكانت الفنانة دينا الشربيني، دعمت عمرو دياب، بعد طرحه أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت دينا الشربيني، فيديو كليب للأغنية الجديدة، وكتبت في تعليقها عليها: "الأسطورة الحقيقي، الأوحد والوحيد عمرو دياب".