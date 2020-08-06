محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:
تأكد من أنك تتعامل بتعاطف مع من حولك، ولا تصبح ضحية لأفكارك عندما تفقد السيطرة على كيفية التصرف.
برج الثور:
ستستمتع بأفضل وضوح ذهني اليوم في وقت ما قبل الظهر، فاجئ الناس بموقف متفائل وحل لكل مشكلة تأتي في طريقك.
برج الجوزاء:
قد تتلاشى الصعوبات أمامك اليوم، ولا تفترض أن آرائك ثابته فهي يمكن أن تتغير في أي وقت، فمن المرجح أنها ستظهر بشكل مختلف تمامًا في وقت لاحق.
برج السرطان:
اليوم هو أحد تلك الأيام التي تكون فيها أكثر قدرة على الوقوف والنظر إلى عواطفك.
برج الأسد:
انتطر اليوم مفاجأة ربما نتيجة لفعل منك أو من شخص آخر بحلول المساء، لذا ضع العمل جانبًا واحصل على وقت جيد مع ترك لمشاعرك.
برج العذراء:
يبدو أن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لك في كثير من النواحي، هذا هو وقتك للاستفادة من هذه الظروف.
برج الميزان:
قد يكون الأمر أنك تعمل على شيء مهم في عقلك يساعد في توضيح مشاعرك.
برج العقرب:
كن حذرا من المبالغة في الأمور اليوم، قد ترغب بحماس شديد في تحقيق أهدافك.
برج القوس:
قد يسبب شخص ما مضايقتك اليوم، حاول أن تعالج هذه المشكلة على الفور بدلاً من تركها تتفاقم خلال بقية اليوم، ولا تخفي مشاعرك تجاه هذا الشخص.
برج الجدي:
لا تتفاجأ إذا قفزت من السرير بحماس زائد لم يكن موجود الليلة الماضية لذا دع أحلامك تأخذ مجراها في التفكير.
برج الدلو:
في بعض الأحيان تتجاوز مشاعرك أفكارك العقلانية، وستجد اليوم أن رأسك وقلبك متناغمين في قضايا مهمة ، وأنهما يعملان معًا بشكل جيد.
برج الحوت:
تأكد من أن رأسك متناغم مع قلبك، وحدد ما إذا كانت أفعالك نتيجة إما عقلك العقلاني أو تقلبات مزاجك.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأبراج اليوم 6-8-2020: مفاجأة لـ الأسد وتحذير لـ العقرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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