توقعات الأبراج اليوم 6-8-2020: مفاجأة لـ الأسد وتحذير لـ العقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:

تأكد من أنك تتعامل بتعاطف مع من حولك، ولا تصبح ضحية لأفكارك عندما تفقد السيطرة على كيفية التصرف.

برج الثور:

ستستمتع بأفضل وضوح ذهني اليوم في وقت ما قبل الظهر، فاجئ الناس بموقف متفائل وحل لكل مشكلة تأتي في طريقك.

برج الجوزاء:

قد تتلاشى الصعوبات أمامك اليوم، ولا تفترض أن آرائك ثابته فهي يمكن أن تتغير في أي وقت، فمن المرجح أنها ستظهر بشكل مختلف تمامًا في وقت لاحق.

برج السرطان:

اليوم هو أحد تلك الأيام التي تكون فيها أكثر قدرة على الوقوف والنظر إلى عواطفك.

برج الأسد:

انتطر اليوم مفاجأة ربما نتيجة لفعل منك أو من شخص آخر بحلول المساء، لذا ضع العمل جانبًا واحصل على وقت جيد مع ترك لمشاعرك.

برج العذراء:

يبدو أن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لك في كثير من النواحي، هذا هو وقتك للاستفادة من هذه الظروف.

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برج الميزان:

قد يكون الأمر أنك تعمل على شيء مهم في عقلك يساعد في توضيح مشاعرك.

برج العقرب:

كن حذرا من المبالغة في الأمور اليوم، قد ترغب بحماس شديد في تحقيق أهدافك.

برج القوس:

قد يسبب شخص ما مضايقتك اليوم، حاول أن تعالج هذه المشكلة على الفور بدلاً من تركها تتفاقم خلال بقية اليوم، ولا تخفي مشاعرك تجاه هذا الشخص.

برج الجدي:

لا تتفاجأ إذا قفزت من السرير بحماس زائد لم يكن موجود الليلة الماضية لذا دع أحلامك تأخذ مجراها في التفكير.

برج الدلو:

في بعض الأحيان تتجاوز مشاعرك أفكارك العقلانية، وستجد اليوم أن رأسك وقلبك متناغمين في قضايا مهمة ، وأنهما يعملان معًا بشكل جيد.

برج الحوت:

تأكد من أن رأسك متناغم مع قلبك، وحدد ما إذا كانت أفعالك نتيجة إما عقلك العقلاني أو تقلبات مزاجك.