محمد اسماعيل - القاهرة - في ظل تسابق العالم لوجود لقاح ضد فيروس كورونا، قال عالم البيولوجيا المجهرية ونائب رئيس مركز "غامالي" وأحد واضعي اللقاح ضد "كوفيد–19"، دينيس لوغونوف، إن الفيروس التاجي يمكن أن يتعرض لطفرات كثيرة، ما يتسبب في تغيره السريع.
ويعد هذا الأمر طبيعيًا. لكن انخفاض كمية الأجسام المضادة في دم الإنسان مع مرور الوقت لا يعني أبدا أن مناعته ضد "كوفيد-19" تختفي.
مع ذلك فإن خلايا المناعة الخاصة بالذاكرة تتعرف على الفيروس المعدل في حال دخوله جسم الإنسان بعد مرور أشهر وتبدأ في إنتاج الأجسام المضادة بكمية سابقة، وفق ما نقل موقع روسيا اليوم.
وأعاد العالم إلى الأذهان أن الفيروس التاجي يتراجع تدريجيا. أما اللقاح الروسي ضد "كوفيد–19" فقد استعرض نتائج إيجابية بعد تجربته على المتطوعين.
إلا أن السلطة الروسية لا تعتزم في الوقت الراهن تجربة اللقاح على الأطفال، إذ أن القوانين الروسية لا تسمح بعرض الأدوية واللقاحات الجديدة على الأطفال إلا بعد انتهاء دورة كاملة لتجربتها على الكبار.
كانت هذه تفاصيل خبر أحد واضعي لقاح ضد "كورونا": قد يكون قادرًا على مكافحة سلالات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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